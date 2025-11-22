Adrian Năstase a suferit o operație complicată la Spitalul „Foișor”

Adrian Năstase i-a mulțumit, într-o postare pe blogul său, doctorului Șerban Dragoș loveanu, managerul Spitalului de Ortopedie Foișor, și echipei sale, „pentru grija, dedicarea și profesionalismul de care au dat dovadă în cadrul intervenției chirurgicale pe care am efectuat-o zilele trecute la umărul drept”.

Fostul premier spune că este vorba de „o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”.

După intervenție va urma o perioadă mai lungă de recuperare, „însă faptul că am beneficiat de îngrijirea unei echipe atât de bine pregătite îmi oferă încredere, optimism și siguranța că sunt pe drumul cel bun”.

„Într-o perioadă în care sistemul medical de stat este adesea criticat, experiența mea de la Spitalul Foișor demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient. Am simțit în permanență că sunt pe mâini sigure, susținut și tratat cu seriozitate. Le mulțumesc pentru implicare, profesionalism și pentru modul impecabil în care au gestionat întregul proces, de la diagnostic până la intervenție și îngrijirea post-operatorie”, a scris Năstase.

Adrian Năstase are 75 de ani. Între decembrie 2000 și decembrie 2004 a fost prim-ministru al României.