Ministrul Transporturilor: Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova s-au încheiat

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova s-au încheiat. Noile elemente de infrastructură vor fi operaționalizate până la finalul anului.

Potrivit ministrului, construcția de la Craiova este cel mai mare terminal regional din România construit de la zero.

„Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova s-au încheiat și, până la finalul acestui an, noua clădire și infrastructura aeroportuară construite urmează să fie operaționalizate. La sfârșitul lunii iulie am fost pe șantierul noului terminal care s-a construit la Craiova, iar lucrările erau în plină desfășurare. La 3 luni distanță, am fost din nou și am văzut cum arată finalizat cel mai mare terminal regional din România construit de la zero”, a transmis Ciprian Șerban.

Noul aeroport va oferi servicii pentru aproximativ 4,5 milioane de locuitori, atât din România, cât și din Bulgaria și Serbia.

„Infrastructura aeroportuară din România s-a modernizat cu fonduri europene, fonduri guvernamentale și fonduri locale ca parte a strategiei noastre de a răspunde trendului de creștere rapidă a adresabilității pasagerilor către transportul aerian, dar și pentru a asigura servicii militare sau medicale la cele mai înalte standarde”, a precizat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.