Prima pagină » Politic » Investiții de aproape 165 de milioane de lei în infrastrutura porturilor din România

Investiții de aproape 165 de milioane de lei în infrastrutura porturilor din România

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat, miercuri, contractul de finanțare de aproape 165 de milioane de lei, pe fonduri din Programul Transport 2021–2027, pentru infrastructura portuară a României.
Investiții de aproape 165 de milioane de lei în infrastrutura porturilor din România
Foto: Facebook/Ciprian Șerban
Laura Buciu
17 dec. 2025, 12:52, Politic

„Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o investiție majoră pentru infrastructura portuară a României”, spune Șerban pe Facebook.

Valoarea totală a proiectului este de 164.962.132,02 lei (TVA inclus), finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Din suma totală, 62.543.937,02 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, 62.543.937,01 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat, iar 39.874.257,99 lei sunt cheltuieli neeligibile.

Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu.

„Prin această investiție, Portul Constanța face un pas important în conformarea cu directivele europene privind apa și apele uzate, crește eficiența operațională și își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră”, mai spune Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Ce înseamnă „nebulozitate stratiformă” în unele zone din România în aceste zile. Ce se va întâmpla cu vremea începând de duminică. Meteorologii ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor