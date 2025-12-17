Investiții de aproape 165 de milioane de lei în infrastrutura porturilor din România

„Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o investiție majoră pentru infrastructura portuară a României”, spune Șerban pe Facebook.

Valoarea totală a proiectului este de 164.962.132,02 lei (TVA inclus), finanțată prin Programul Transport 2021–2027.

Din suma totală, 62.543.937,02 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, 62.543.937,01 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul de stat, iar 39.874.257,99 lei sunt cheltuieli neeligibile.

Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu.

„Prin această investiție, Portul Constanța face un pas important în conformarea cu directivele europene privind apa și apele uzate, crește eficiența operațională și își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră”, mai spune Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.