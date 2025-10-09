Miruță: ROMAERO a făcut un pas important pentru relansarea reală a industriei aeronautice românești

„Un mare bravo colegilor de la ROMAERO, care și-au făcut treaba cu seriozitate și pasiune. Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) a certificat oficial capacitatea companiei de a produce componente de aeronave conform standardelor europene – un pas important pentru relansarea reală a industriei aeronautice românești”, transmite ministrul Economiei.

Acesta adaugă că ROMAERO are un potențial uriaș: „Viitorul ei trebuie construit pe mentenanță, producție și inovație, nu pe chirii sau proiecte imobiliare. Compania asta are locul ei în economia reală, nu în piața de dezvoltări imobiliare. Îi mulțumesc doamnei Speranța Munteanu pentru că a acceptat o misiune grea – aceea de administrator special. Este un profesionist cu experiență solidă în strategie, restructurări și atragerea de finanțări, un om care știe să ducă lucrurile înainte cu echilibru și rigoare”.

Miruță își exprimă, de asemenea, părerea de rău că Prunariu Cătălin a ales să se retragă după ce angajatorul actual a interpretat ca poate fi o stare de incompatibilitate: „Îi doresc mult succes în proiectele sale viitoare. Sunt convins, însă, că avem destui oameni buni care își doresc ca ROMAERO și România să meargă înainte – și că vom găsi, ca de fiecare dată, soluția potrivită”.