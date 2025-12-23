Prima pagină » Economic » Pe autostradă de la București la Adjud, începând de astăzi. Scrioșteanu anunță o simulare nocturnă de traseu a lotului care va fi dat în trafic marți

Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a anunțat, într-o postare pe Facebook, o simulare nocturnă în care a arătat cum va fi pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei, segment care va fi dat astăzi în circulație de la ora 11:00.
Pe autostradă de la București la Adjud, începând de astăzi. Scrioșteanu anunță o simulare nocturnă de traseu a lotului care va fi dat în trafic marți
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO
Departamentul Economic
23 dec. 2025, 08:05, Economic

„Pentru că mâine, 23.12 (astăzi – n.r.) , ora 11:00 dăm în trafic încă 50 de Km din Autostrada Moldovei A7, tronsonul Focșani-Adjud, am făcut o simulare de traseu. (…) Este o simulare de traseu puțin altfel pentru că, fiind un tronson destul de lung, nu am avut posibilitatea unei transmisii live așa cum am făcut de obicei și totodată realizată în ultima seară/noapte înainte de inaugurare”, a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Scrioșteanu mai menționează că proiectul este cofinanțat din fonduri europene.

Astăzi, la ora 11:00, se dau în circulație alți 50 de kilometri din Autostrada A7, pe tronsonul Focșani-Adjud. Astfel, vom putea circula la nivel de autostradă pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 kilometri, și vom avea o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 kilometri între București și Adjud.

Luni, Cristian Pistol, directorul CNAIR, a subliniat importanța investiției pentru regiune, afirmând că „economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”. Potrivit acestuia, restul de aproximativ 125 de kilometri până la Pașcani ar urma să fie finalizați anul viitor, cel mai probabil în trei etape.

