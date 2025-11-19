Un atac aerian israelian asupra orașului Sidon din sudul Libanului, soldat cu 13 morți

Armata israeliană a declarat că a vizat militanți aflați într-un „campus de antrenament” din tabăra de refugiați palestinieni Ain al-Hilweh, situată în apropierea orașului. Potrivit Israelului, zona ar fi fost folosită de mișcarea Hamas pentru planificarea de atacuri împotriva statului israelian.

Hamas a condamnat atacul, calificând afirmațiile Israelului drept „fabricări și minciuni” menite să justifice „agresiunea criminală”. Organizația a susținut că atacul israelian a vizat un teren sportiv folosit de locuitorii taberei și a negat existența unor instalații militare în taberele de refugiați din Liban.

Israelul menține cinci posturi militare în interiorul Libanului și efectuează frecvent atacuri aeriene în sudul țării, afirmând că țintele sunt gruparea Hezbollah, sprijinită de Iran, sau membri ai Hamas.

Atacul survine la un an după ce Israel și Hezbollah au convenit un acord de încetare a focului, care prevedea retragerea completă a forțelor israeliene din Liban și interdicția pentru Hezbollah de a deține arme în sudul țării.