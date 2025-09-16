Prima pagină » Life-Inedit » Prietenii apropiați îi ajută pe preadolescenți să treacă mai ușor prin începutul adolescenței

Prietenii apropiați îi ajută pe preadolescenți să treacă mai ușor prin începutul adolescenței

Relațiile strânse cu frații și prietenii apropiați sunt esențiale pentru bunăstarea emoțională a copiilor cu vârste între 10 și 13 ani, arată un studiu făcut de Toronto Metropolitan University.
Sursa foto: Pexels
Andreea Tobias
16 sept. 2025, 08:38, Social

Cercetarea, condusă de profesorul de psihologie Ryan Persram și publicată în Journal of Applied Developmental Psychology, a inclus peste 300 de copii și părinții lor.

Rezultatele demonstrează că legăturile puternice cu frații și cei mai buni prieteni pot reduce singurătatea, tristețea și nefericirea, ajutând copiii să facă față problemelor din familie, scrie Medical Xpress.

„Fiecare familie se confruntă cu propriile dificultăți, iar această cercetare evidențiază rolul anumitor relații ca parteneri sociali cheie care pot ajuta adolescenții să-și gestioneze bunăstarea”, explică profesorul Persram.

Studiul a descoperit că familiile dezorganizate, lipsite de structură și responsabilitate, creează instabilitate și incertitudine pentru tineri, crescând riscul de depresie.

Însă când copiii au relații sigure cu un frate sau cel mai bun prieten – relații în care au încredere că vor dura indiferent de circumstanțe – aceștia experimentează niveluri mai scăzute de singurătate și tristețe, chiar și în familii problematice.

Cercetătorii au observat că la polul opus, în familiile cu contact și comunicare prea intense, apropierea extremă poate împiedica dezvoltarea autonomiei adolescenților.

În aceste cazuri, prietențiile din afara familiei devin și mai importante pentru dezvoltarea personală.