Oamenii de știință susțin că un obicei considerat „nepoliticos” ar putea scădea riscul de Alzheimer cu 37%

Oamenii de știință de la Universitatea Johns Hopkins, SUA, au identificat o legătură surprinzătoare între hidrogenul sulfurat (gazul responsabil pentru mirosul flatulenței) și un risc redus de a dezvolta boala Alzheimer, scrie UniladTech.

Concluziile lor arată că expunerea controlată la acest compus poate proteja celulele cerebrale îmbătrânite, oferind o posibilă direcție pentru viitoare tratamente.

Hidrogenul sulfurat prezintă proprietăți neuroprotectoare neașteptate

Echipa de cercetare s-a concentrat pe hidrogenul sulfurat, un gaz produs natural în cantități mici de organismul uman, care pare să acționeze ca o „moleculă mesager” pentru celulele cerebrale.

În experimentele de laborator pe șoareci modificați genetic, oamenii de știință au observat că restabilirea nivelurilor sănătoase ale proceselor sulfuroase celulare, care scad în mod natural odată cu vârsta, a îmbunătățit semnificativ performanțele cognitive.

Testele pe șoareci sugerează o îmbunătățire a funcției cognitive

Folosind un compus purtător de hidrogen sulfurat numit NaGYY, cercetătorii au inversat mai multe simptome asociate Alzheimerului la șoareci, pe o perioadă de 12 săptămâni.

Testele comportamentale au arătat îmbunătățiri de până la 50% în memorie, orientare spațială și activitate motorie comparativ cu șoarecii netratați, indicând un potențial terapeutic puternic.

Enzime-cheie asociate progresiei bolii devin noi ținte terapeutice

Studiul a evidențiat și rolul enzimei GSK3β și interacțiunea ei dăunătoare cu proteina Tau, care formează aglomerări toxice în interiorul celulelor nervoase.

Hidrogenul sulfurat pare să întrerupă acest proces distructiv, oferind cercetătorilor o direcție promițătoare pentru dezvoltarea unor terapii viitoare împotriva bolii Alzheimer.