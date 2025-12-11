Prima pagină » Life-Inedit » Cum recunoști un șef narcisist? Cercetătorii arată indiciile ascunse

Cum recunoști un șef narcisist? Cercetătorii arată indiciile ascunse

Studierea narcisismului în leadership este un subiect prezent în cercetare de aproape 20 de ani. Cu toate acestea, este complicat să găsești un șef sau director dispus să participe la evaluări psihologice tradiționale. Din acest motiv, specialiștii au dezvoltat metode indirecte, bazate pe analiza limbajului, a comportamentului public și a activității online, pentru a depista liderii cu un ego pronunțat.
Sursa: Pexels
Victor Dan Stephanovici
11 dec. 2025, 07:58, Life-Inedit

În psihologie, narcisismul este asociat cu un amestec de autoimportanță, dorință accentuată de validare și lipsă de empatie. Instrumente precum NPI (Inventarul de Personalitate Narcisică) sunt standard în evaluare, însă aplicarea lor în mediul de top management este dificilă: accesul la lideri este restricționat, iar disponibilitatea acestora de a răspunde la chestionare este evident redusă.

Această limitare i-a determinat pe cercetători să caute soluții alternative. Una dintre direcțiile mai puțin așteptate s-a dovedit a fi analiza comunicării publice, titrează The Conversation.

Șef narcisist: urmele vizibile în discursuri, rapoarte și chiar semnături

Primele studii au arătat că un șef își lasă amprenta narcisică în modul în care vorbesc și se prezintă. Printre indicatorii analizați se numără:

  • frecvența folosirii pronumelor „eu”, „mie”, „al meu”;
  • cât de des apare fotografia CEO-ului în rapoarte sau comunicate;
  • gradul de menționare a acestuia în mesajele companiei;
  • diferența dintre salariul său și cel al următorului executiv ca poziție;
  • detalii din biografia oficială, inclusiv lungimea acesteia;
  • dimensiunea semnăturii, un aspect atipic, dar relevant.

Cercetările au constatat că acești factori se corelează bine cu rezultatele obținute prin metode psihologice clasice, confirmând că limbajul și imaginea publică pot oferi informații solide despre personalitatea unui lider.

LinkedIn, sursă inedită de indicii

Odată cu expansiunea platformelor profesionale, oamenii de știință au început să analizeze profilurile managerilor pe rețele precum LinkedIn. Numărul fotografiilor, lungimea descrierii, lista extinsă de competențe sau abundența certificărilor pot semnala o nevoie accentuată de aprobare.

Pentru a reduce riscul de erori, cercetătorii includ și directori fără prezență online, considerând această absență drept un potențial semn de modestie sau discreție publică.

Rezultatele arată că datele extrase din profilurile online se potrivesc în mare măsură cu indicatorii observați anterior și chiar cu scorurile NPI, ceea ce sugerează că narcisismul poate fi identificat și fără evaluări psihologice directe.

