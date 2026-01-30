Cele trei culori pe care le aleg persoanele considerate mai puțin inteligente, potrivit psihologiei

Acest articol nu spune că culoarea aleasă îți măsoară inteligența reală, ci explorează percepțiile simbolice pe care oamenii le asociază cu anumite nuanțe. Percepțiile provin din construcții culturale și sociale și nu reprezintă un instrument științific de măsurare a IQ-ului, scrie 20minutos.

1. Gri

Culoarea gri este profund legată de neutralitate. Atunci când domină în ținutele unei persoane, poate transmite apată emoțională, lipsă de angajament și tendința de a nu se poziționa clar. Această percepție simbolică este uneori interpretată ca o atitudine închisă spre curiozitate sau provocări intelectuale.

2. Negru

Deși negrul este un clasic în modă și este asociat, de regulă, cu eleganță și sobrietate, utilizarea lui constantă poate crea și alte impresii. În exces, acest ton poate sugera rigiditate, răceală și o flexibilitate mentală redusă, ceea ce psihologia culorii interpretează ca o posibilă lipsă de deschidere spre noi idei sau opinii.

3. Bej și tonuri pământii

Nuanțele bej sau pământii transmit discreție și dorința de a nu ieși în evidență. Folosite des, ele pot fi asociate simbolic cu lipsa de ambiție sau de explorare creativă. Din perspectivă simbolică, aceste culori pot reflecta o personalitate mai puțin preocupată de provocări intelectuale.

Psihologia culorii nu măsoară capacități intelectuale reale, ci observă cum anumite tonuri pot transmite emoții și impresii la nivel subconștient. Unele culori sunt considerate, în anumite contexte sociale, mai asociate cu dinamism, creativitate sau deschidere mentală, în timp ce altele pot sugera neutralitate, sobrietate sau conservatorism.