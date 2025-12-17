Oamenii de știință descoperă un organism misterios care pune sub semnul întrebării definiția vieții

Oamenii de știință au identificat un organism necunoscut până acum, care pune sub semnul întrebării definițiile consacrate ale vieții, scrie IDR.

Descoperirea sugerează că limita dintre virusuri și viața celulară ar putea fi mult mai flexibilă decât se credea anterior.

O descoperire la limita vieții

Organismul, numit Sukunaarchaeum mirabile, a fost descoperit în cadrul unui studiu genetic asupra planctonului marin, realizat de cercetători de la Universitatea Dalhousie și Institutul RIKEN din Japonia.

În timp ce analizau genomul speciei de plancton marin Citharistes regius, oamenii de știință au identificat o secvență de ADN diferită de orice fusese documentat până atunci.

Analizele ulterioare au arătat că acest material genetic aparține unui organism nou, din domeniul Archaea, un grup de forme de viață unicelulare distincte de bacterii.

Cu toate acestea, organismul prezenta trăsături neobișnuit de asemănătoare virusurilor, atrăgând imediat atenția cercetătorilor.

Un hibrid între virus și celulă

Ceea ce face Sukunaarchaeum remarcabil este genomul său extrem de redus, de doar 238.000 de perechi de baze, mai puțin de jumătate din dimensiunea celui mai mic genom arheal (microorganism unicelular) cunoscut.

Organismul nu dispune de majoritatea căilor metabolice și depinde în mare măsură de gazda sa pentru supraviețuire, asemănându-se din acest punct de vedere cu virusurile.

Totuși, spre deosebire de virusuri, poate produce independent ribozomi și ARN mesager, componente esențiale pentru sinteza proteinelor.

Această capacitate plasează Sukunaarchaeum într-o zonă biologică gri, combinând trăsături ale virusurilor cu cele ale organismelor vii.

Regândirea definiției vieții

Rezultatele, publicate pe platforma bioRxiv, arată că Sukunaarchaeum este axat aproape exclusiv pe replicare și procesare genetică.

Cercetătorii spun că aceste caracteristici contestă criteriile tradiționale de definire a vieții, precum metabolismul și reproducerea independentă.

Organismul ar putea reprezenta o etapă evolutivă către forme de viață extrem de simplificate, oferind indicii despre originile vieții pe Pământ.

Oamenii de știință cred că ar putea exista și alte forme similare nedetectate, capabile să schimbe modul în care biologia înțelege diversitatea și începuturile vieții.