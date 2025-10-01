Craniu vechi de un milion de ani, descoperit în China, pune sub semnul întrebării cronologia originilor umane

Cercetătorii cred că craniul, cunoscut sub numele de Yunxian 2, are o vechime de aproximativ un milion de ani. Această descoperire sugerează că liniile genealogice care au dus la oamenii moderni și la rudele lor ar fi putut exista cu cel puțin o jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea anterior, scrie Thedebrief.org.

„Încurcătura de la mijloc”

Perioada de timp cuprinsă între un milion și 300.000 de ani în urmă a prezentat provocări pentru oamenii de știință care studiază evoluția umană. Fosilele din această epocă sunt adesea incomplete sau dificil de clasificat. Această ambiguitate ridică semne de întrebare dacă acestea reprezintă exemple timpurii de Homo erectus , primii neanderthalieni sau strămoși ai lui Homo sapiens . Aceste incertitudini i-au determinat pe oamenii de știință să se refere la această epocă drept „Harababura de la Mijloc”.

Craniul Yunxian 2 a fost descoperit pentru prima dată în provincia Hubei, China, în 1990. Inițial, a fost clasificat drept Homo erectus, strămoșul cu creier mare despre care se crede că a dominat acea epocă. Cu toate acestea, noile tehnologii au permis cercetătorilor să examineze craniul mai îndeaproape, iar cele mai recente rezultate contestă această clasificare anterioară.

Reconstrucție și analiză digitală

Un studiu recent publicat în Science detaliază procesul de reconstrucție a acestei fosile. Reconstrucția a fost realizată de o echipă internațională de cercetare, condusă de Xijun Ni de la Universitatea Fudan și Chris Stringer de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Echipa a utilizat scanare CT avansată, imagistică cu lumină structurată și tehnici de reconstrucție 3D pentru a restaura digital craniul lui Yunxian 2.

Aceste tehnici avansate au fost necesare pentru a înțelege structura craniului, care fusese grav deteriorat. Modelul digital rezultat a fost apoi comparat cu peste 100 de alte fosile umane pentru a evalua caracteristicile și semnificația evolutivă a acestuia .

Analiza a relevat că Yunxian 2 conține o combinație de trăsături care nu se observă de obicei împreună. Anumite caracteristici, cum ar fi o față inferioară proeminentă, sunt compatibile cu Homo erectus. Alte aspecte, inclusiv o cutie cerebrală mai mare și proporții faciale mai moderne, sunt mai apropiate de Homo longi. Unele dintre aceste trăsături sunt împărtășite și de Homo sapiens timpuriu.

Stringer, care a co-condus analiza, a descris studiul ca fiind transformator. „Aceasta sugerează că, acum un milion de ani, strămoșii noștri se divizaseră deja în grupuri distincte, indicând o divizare evolutivă umană mult mai timpurie și mai complexă decât se credea anterior”, a spus el. „Acest lucru schimbă mult gândirea.”

Un arbore genealogic mai complex

Dacă aceste descoperiri sunt corecte, ele ar amâna apariția speciei umane cu creier mare cu cel puțin 400.000 de ani. Această cronologie revizuită sugerează că Homo sapiens, neanderthalienii și Homo longi ar fi putut coexista pe planetă perioade lungi de timp. Acest lucru ridică, de asemenea, posibilitatea ca aceste grupuri să se fi încrucișat în acea perioadă.

„Evoluția umană este ca un copac”, a spus Ni. „Acest copac avea mai multe ramuri, iar trei ramuri majore erau strâns legate între ele, care s-ar putea încrucișa între ele, coexistând timp de aproape un milion de ani.”

„Deci acesta este un rezultat incredibil”, a adăugat Ni.

Descoperirea ridică, de asemenea, întrebări cu privire la originea speciei noastre și la importanța Asiei în evoluția umană. În timp ce opinia predominantă este că Homo sapiens își are originea în Africa acum aproximativ 300.000 de ani, reconstrucția Yunxian 2 și alte fosile vechi de milioane de ani găsite în Eurasia indică faptul că Asia ar fi putut juca un rol mult mai important și mai direct în modelarea liniei noastre evolutive decât se presupunea anterior.

Michael Petraglia, director al Centrului Australian de Cercetare a Evoluției Umane de la Griffith University, a numit descoperirile „provocatoare”. El a subliniat, de asemenea, că acestea complică teoriile de lungă durată conform cărora strămoșii noștri s-ar fi răspândit exclusiv din Africa.

Controverse și prudență

Nu toți experții sunt convinși. Aylwyn Scally, genetician la Universitatea Cambridge, a atras atenția asupra incertitudinilor notabile legate de interpretarea atât a formelor fosilelor, cât și a datelor genetice. „Trebuie să fim deosebit de prudenți în privința estimărilor de timp, pentru că acestea sunt foarte greu de realizat, indiferent de dovezile analizate”, a spus el. „Chiar și cu cea mai mare cantitate de date genetice, este foarte dificil să stabilești momentul în care aceste populații ar fi putut coexista, cu o precizie mai mică de 100.000 de ani, sau chiar mai mult.”

Alți cercetători, printre care arheologul Andy Herries de la Universitatea La Trobe, subliniază că bazarea exclusivă pe trăsăturile craniene poate fi nesigură în determinarea relațiilor evolutive. Deși o analiză genetică a fosilului Yunxian 2 ar putea oferi dovezi mai concludente, ADN-ul se păstrează rareori în fosile atât de vechi.

Chiar și Stringer a recunoscut că imaginea rămâne incompletă. El a accentuat importanța includerii în analize a unor fosile de vârstă comparabilă din Africa și Europa, întrucât este posibil ca mai multe regiuni să fi contribuit la istoria complexă a evoluției umane.

Yunxian 2 a devenit deja un punct central în studiul originilor umane. Dacă concluziile se confirmă, fosilul sugerează că arborele genealogic al oamenilor a început să se ramifice în urmă cu un milion de ani, adăugând noi nuanțe dezbaterii de lungă durată supranumite „Marea încurcătură din mijloc”.