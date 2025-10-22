Trump îndeamnă crescătorii de vite din SUA să scadă prețurile, în timp ce promovează tarifele vamale

La începutul acestei săptămâni, Trump a declarat că administrația ia în considerare importul de carne de vită din Argentina ca mijloc de reducere a prețurilor record la carnea de vită pentru consumatori.

Sugestia a stârnit furia crescătorilor de vite din SUA. De asemenea, fermierii americani au pierdut recent în fața Argentinei în ceea ce privește vânzările de soia către China, potrivit Reuters.

„Crescătorii de vite, pe care îi iubesc, nu înțeleg că singurul motiv pentru care le merge atât de bine, pentru prima dată în ultimele decenii, este că am impus tarife vamale pentru vitele care intră în Statele Unite, inclusiv un tarif de 50% pentru Brazilia”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social. „De asemenea, trebuie să scadă prețurile, deoarece consumatorul este un factor foarte important în gândirea mea”.

Prețurile bovinelor și cărnii de vită au crescut după ce o secetă care a durat ani de zile a distrus pășunile și a crescut costurile de hrănire, forțând crescătorii să-și reducă efectivele.

Departamentul Agriculturii al SUA a declarat că crescătorii americani trebuie să crească mai multe bovine. Secretarul Agriculturii, Brooke Rollins, a declarat marți la NewsNation că va anunța miercuri planul agenției de „restabilire și revitalizare a efectivelor de bovine din America”.

Opt membri republicani ai Congresului i-au trimis marți o scrisoare lui Trump, solicitându-i mai multe informații despre planul său de a importa carne de vită.

Impactul tarifelor impuse de Trump asupra importurilor de mărfuri din Brazilia

Economiștii au avertizat că nu există o soluție rapidă pentru scăderea prețurilor la bovine în SUA, deoarece este nevoie de doi ani pentru a produce bovine adulte.

Tarifele impuse de Trump asupra importurilor de mărfuri din Brazilia în această vară au redus oferta de carne de vită provenită din Brazilia în SUA, determinând importatorii de carne să plătească prețuri mai mari altor furnizori, au declarat comercianții.

Miercuri, după postarea lui Trump, contractele futures pentru vite de îngrășat din SUA au scăzut cu maximul zilnic. Contractele futures pentru ianuarie au scăzut cu limita de 9,25 cenți, la 361,025 cenți pe livră.