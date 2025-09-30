Dronă neidentificată, observată deasupra unui câmp din Norvegia. Poliția investighează

Incidentul survine pe fondul preocupărilor crescute în Europa legate de prezența dronelor neautorizate în apropierea infrastructurilor critice, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice tot mai ridicate și al încălcărilor frecvente ale spațiului aerian de către Rusia.

Drona a fost detectată de angajații instalației offshore, a confirmat reprezentantul poliției Roger Litlatun. În prezent, nu există o legătură confirmată între dronă și vreun stat, scrie The Kyiv Independent.

Autoritățile au deschis o anchetă și analizează date de informații pentru a stabili tipul și originea aparatului.

Complexul Sleipner include mai multe câmpuri importante de gaze și condensat, Sleipner Øst, Sleipner Vest și câmpurile satelit Loke, Gungne și Alfa Nord, situate la vest de orașul Egersund, pe coasta Norvegiei. Zăcămintele, descoperite în 1984, joacă un rol central în producția offshore de energie a țării.

Apariția dronelor neautorizate, tot mai frecventă

Preocupările legate de supravegherea cu drone s-au intensificat din 2022, când autoritățile norvegiene au instalat senzori lângă platformele maritime, ca urmare a creșterii numărului de astfel de activități. În acel an, au fost raportate drone neautorizate la peste 10 instalații petroliere și de gaze din Norvegia.

În ultimele săptămâni, observații similare de drone au perturbat activitatea unor hub-uri majore de transport, inclusiv Aeroportul din Oslo și Aeroportul din Copenhaga, ambele fiind închise temporar ca măsură de precauție.

Drone și avioane rusești au încălcat spațiul aerian al mai multor state membre NATO, intensificând îngrijorările legate de securitatea regională.

La începutul lui septembrie, forțele poloneze au doborât mai multe drone rusești care pătrunseseră în spațiul lor aerian. Câteva zile mai târziu, o dronă rusească a fost detectată și deasupra teritoriului României, însă Bucureștiul a decis să nu o neutralizeze.

Pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas 12 minute, fiind apoi interceptate de forțele NATO.