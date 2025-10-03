MAE emite o atenționare de călătorie în Norvegia din cauza fenomenelor meteo extreme

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Norvegia că meteorologii au emis, pentru perioada 4-5 octombrie 2025, o alertă de cod roșu pentru rafale puternice de vânt.

Alerta este însoțită de o avertizare de cod portocaliu de furtună în sud-estul Norvegiei.

În aceste condiții, sunt estimate perturbări ale traficului aerian, feroviar, rutier și maritim, cu posibile întârzieri, modificări de program sau anulări de curse.

MAE recomandă cetățenilor români să monitorizeze evoluția situației meteorologice, să evite deplasările în regiunile montane, să consulte buletinele Institutului Național de Meteorologie (www.met.no) și să verifice informațiile operatorilor de transport (vegvesen.no/trafikk).