Atenționare de călătorie emisă de MAE. Cod roșu în Madeira, vânt puternic, ploi și mare agitată

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis vineri o atenţionare de călătorie pentru cei care vizitează Portugalia.

Arhipelagul Madeira va fi, între vineri și duminică, sub Cod roșu din cauza vântului, ploilor și mării agitate. Vântul va ajunge la viteze de până la 90 km/h, iar în zonele montane se estimează 110-130 km/h. Valurile pot atinge între 4 și 14 metri.

Conform MAE, Institutul Portughez al Mării şi Atmosferei (IPMA) a anunţat: „Cod roşu pentru fenomene meteo severe care vor afecta Arhipelagul Madeira de vineri, de la ora 8:00, până duminică, la ora 12.00.”

Se estimează rafale de vânt de până la 90 km/h în zonele joase și 110-130 km/h în zonele înalte, cu posibilitatea producerii de pagube semnificative.

De asemenea, sunt așteptate cantități mari de precipitații, mai ales pe versantul nordic și în regiunile înalte ale insulei Madeira, însoțite de grindină și descărcări electrice frecvente, ce vor afecta vizibilitatea și condițiile de transport.

Prognoza arată și agitație maritimă extremă, cu valuri din nord-vest de 4-5 m, crescând până la 7,5 m, și cu înălțimi maxime de 14 m în apropierea coastelor nordice și vestice și lângă litoralul insulei Porto Santo.

Condițiile de pe mare vor fi deosebit de periculoase, cu risc major pentru navigație și activități lângă țărm.

MAE recomandă „cetăţenilor români să urmărească în permanenţă informaţiile actualizate publicate de serviciul regional de protecţie civilă şi să respecte cu stricteţe anunţurile şi instrucţiunile oficiale ale autorităţilor portugheze.”

Cei care au nevoie de asistenţă consulară pot apela la Ambasada României la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463, +351.213.960.866.

MAE precizează, de asemenea, că „apelurile către ultimele două numere sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi sunt preluate în regim de permanenţă de operatorii Call Center.”

În situații speciale sau de urgență, cetățenii pot contacta: +351.927.411.628, numărul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona.