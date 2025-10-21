Casa Albă a început demolarea unei părți de clădire pentru a construi sala de bal a lui Trump

Washington Post a publicat pe site-ul său fotografii dramatice ale lucrărilor de demolare, care arată cum un excavator sfâșie fațada Aripii de Est și ferestre și alte părți ale clădirii sunt distruse.

Defrișarea copacilor și alte lucrări de pregătire a amplasamentului au început în septembrie.

Casa Albă insistă că nu are nevoie de aprobarea Comisiei Naționale de Planificare a Capitalei pentru lucrările de demolare, ci doar pentru construcțiile noi. Comisia este responsabilă de aprobarea lucrărilor de construcție și a renovărilor majore ale clădirilor guvernamentale din zona Washingtonului. Președintele acesteia este Will Scharf, care este și secretarul de stat al Casei Albe și un consilier de rang înalt al lui Trump.

Comisia nu a aprobat construcția și nu era clar dacă Casa Albă a prezentat agenției planurile sălii de bal. Birourile comisiei sunt închise din cauza blocajului guvernului.

Președintele republican a declarat că adaugă o sală de bal masivă de 90.000 de metri pătrați, deoarece East Room, cea mai mare încăpere din Casa Albă, cu o capacitate de aproximativ 200 de persoane, este prea mică și nu-i place ideea de a găzdui evenimente în pavilioane de pe South Lawn.

Sala de bal va găzdui 999 de persoane, a declarat Trump săptămâna trecută.

Casa Albă a declarat că acesta va fi finalizat înainte de încheierea mandatului său, în ianuarie 2029.