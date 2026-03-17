Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate

Potrivit Washington Post, Departamentul de Stat al SUA a cerut tuturor misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să efectueze „imediat” evaluări de securitate.

Telegrama invocă „situația actuală, evoluțiile din Orientul Mijlociu și potențialul efectelor de propagare”, potrivit unui document consultat de The Washington Post.

Documentul susține că „TOATE posturile din întreaga lume” ar trebui să convoace Comitete de Acțiune de Urgență (EAC), echipe multidisciplinare menite să identifice amenințările și să își revizuiască „postura de securitate”.

Documentul a fost semnat de șeful diplomației SUA,Marco Rubio.

Deși ordine similare au fost trimise posturilor diplomatice, documentul de astăzi „pare să marcheze prima dată când toate posturile la nivel global au primit ordin să își revizuiască securitatea din cauza războiului din Iran”, arată jurnaliștii.

Mai multe ambasade, consultate și misiuni diplomatice ale SUA au fost vizate în ultimele săptămâni de atacuri, cele mai frecvente fiind în Irak, Arabia Saudită dar și în multe state din Golf. În Orientul Mijlociu, unele chiar au fost închise temporar iar personalul evacuat.

Cu toate acestea, au existat acte de violență și la Consulatul SUA din Toronto și o explozie în apropierea ambasadei SUA din Oslo.