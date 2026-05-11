Scene incredibile: Senator cercetat pentru execuțiile din „războiul împotriva drogurilor”, fuge de anchetatori în senatul filipinez

Mandatul, emis confidențial încă din luna noiembrie a anului trecut, îl acuză pe senatorul filipinez Ronald Marapon dela Rosa, fost șef al Poliției Naționale din Filipine și aliat al lui Duterte, de comiterea unei crime împotriva umanității, și anume uciderea a „cel puțin 32 de persoane”, faptă care ar fi avut loc între iulie 2016 și sfârșitul lunii aprilie 2018, potrivit Associated Press.

Duterte, dela Rosa și alți oficiali ai poliției au negat că ar fi autorizat uciderea suspecților de trafic de droguri. Aceștia au fost împușcați mortal după ce ar fi amenințat forțele de ordine. Când se afla la putere, fostul președinte al Filipine a amenințat în mod deschis și repetat cu moartea suspecții de trafic de droguri.

Din probele analizate de procurori reiese că dela Rosa „a avut o contribuție esențială la comiterea presupusei infracțiuni” de omor și l-au inclus pe lista „coautorilor indirecți”, potrivit mandatului.

Philippine Senator Ronald dela Rosa — a key figure in Rodrigo Duterte’s drug war — was caught on CCTV running through the Senate to avoid investigators trying to serve an ICC arrest warrant over alleged crimes against humanity. He stumbled while fleeing, then took shelter… pic.twitter.com/lfvujj0BNu — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Senatorul a fugit de anchetatorii care îl urmăreau

Dela Rosa a apărut, luni, pe neașteptate în Senatul filipinez, acesta fiind citat în cadrul unei noi anchete privind presupusele execuții extrajudiciare. Ofițerii Biroului Național de Investigații au încercat să-l urmărească pe Dela Rosa când acesta a intrat în Senat, dar nu au reușit să-l prindă, pentru că s-a repezit în sala de plen și a cerut protecția colegilor săi senatori.

Fostul senator filipinez, Antonio Trillanes, a arătat, luni, presei din Manila mandatul de arestare, iar Curtea Penală Internațională (CPI) a confirmat autenticitatea acestuia.

Dela Rosa a ocupat odată funcția de șef al Poliției Naționale sub mandatul lui Duterte și a fost primul care a pus în aplicare campania sângeroasă împotriva drogurilor ilegale, care s-a soldat cu moartea a mii de suspecți, în mare parte implicați în infracțiuni minore. Oficialii poliției filipineze l-au citat pe dela Rosa să se prezinte în fața lor pentru o anchetă privind rolul său în uciderile din perioada mandatului lui Duterte.

Duterte a fost arestat în martie 2025 și reținut în Olanda sub acuzația de crime împotriva umanității. Acuzațiile sunt legate și de represiunile mortale împotriva drogurilor pe care le-a ordonat în timpul mandatului său. El neagă acuzațiile, dar judecătorii au decis că există suficiente dovezi pentru a justifica trimiterea sa în judecată.