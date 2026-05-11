Prima pagină » Știri externe » Scene incredibile: Senator cercetat pentru execuțiile din „războiul împotriva drogurilor”, fuge de anchetatori în senatul filipinez

Scene incredibile: Senator cercetat pentru execuțiile din „războiul împotriva drogurilor”, fuge de anchetatori în senatul filipinez

Curtea Penală Internațională de la Haga a publicat, luni, mandatul de arestare emis pe numele unui senator filipinez, implicat în sângerosul „război împotriva drogurilor”, condus de fostul președinte Rodrigo Duerte, implicat în execuțiile extrajudiciare ale unor suspecți. Senatorul filipinez a fugit de anchetatori, luni.
Scene incredibile: Senator cercetat pentru execuțiile din „războiul împotriva drogurilor”, fuge de anchetatori în senatul filipinez
Sursă foto: Captură ecran video X / Clash Report
Daiana Rob
11 mai 2026, 18:59, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Mandatul, emis confidențial încă din luna noiembrie a anului trecut,  îl acuză pe senatorul filipinez Ronald Marapon dela Rosa, fost șef al Poliției Naționale din Filipine și aliat al lui Duterte, de comiterea unei crime împotriva umanității, și anume uciderea a „cel puțin 32 de persoane”, faptă care ar fi avut loc între iulie 2016 și sfârșitul lunii aprilie 2018, potrivit Associated Press. 

Duterte, dela Rosa și alți oficiali ai poliției au negat că ar fi autorizat uciderea suspecților de trafic de droguri. Aceștia au fost împușcați mortal după ce ar fi amenințat forțele de ordine. Când se afla la putere, fostul președinte al Filipine a amenințat în mod deschis și repetat cu moartea suspecții de trafic de droguri.

Din probele analizate de procurori reiese că dela Rosa „a avut o contribuție esențială la comiterea presupusei infracțiuni” de omor și l-au inclus pe lista „coautorilor indirecți”, potrivit mandatului.

Senatorul a fugit de anchetatorii care îl urmăreau

Dela Rosa a apărut, luni, pe neașteptate în Senatul filipinez, acesta fiind citat în cadrul unei noi anchete privind presupusele execuții extrajudiciare. Ofițerii Biroului Național de Investigații au încercat să-l urmărească pe Dela Rosa când acesta a intrat în Senat, dar nu au reușit să-l prindă, pentru că s-a repezit în sala de plen și a cerut protecția colegilor săi senatori.

Fostul senator filipinez, Antonio Trillanes, a arătat, luni, presei din Manila mandatul de arestare, iar Curtea Penală Internațională (CPI) a confirmat autenticitatea acestuia.

Dela Rosa a ocupat odată funcția de șef al Poliției Naționale sub mandatul lui Duterte și a fost primul care a pus în aplicare campania sângeroasă împotriva drogurilor ilegale, care s-a soldat cu moartea a mii de suspecți, în mare parte implicați în infracțiuni minore. Oficialii poliției filipineze l-au citat pe dela Rosa să se prezinte în fața lor pentru o anchetă privind rolul său în uciderile din perioada mandatului lui Duterte.

Duterte a fost arestat în martie 2025 și reținut în Olanda sub acuzația de crime împotriva umanității. Acuzațiile sunt legate și de represiunile mortale împotriva drogurilor pe care le-a ordonat în timpul mandatului său. El neagă acuzațiile, dar judecătorii au decis că există suficiente dovezi pentru a justifica trimiterea sa în judecată.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Parlamentarii POT și-au redenumit grupul parlamentar. Surpriza: sunt „fermi pro-europeni”. Anunțul partidului
Gandul
Îl recunoști? Vedeta din România a slăbit 46 de kilograme
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor