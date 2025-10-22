China organizează o ceremonie la Beijing pentru aniversarea retrocedării Taiwanului

Guvernul chinez a anunțat miercuri că va organiza o ceremonie oficială pentru a comemora 80 de ani de la momentul în care Japonia, înfrântă în cel de-al Doilea Război Mondial, a predat Taiwanul guvernului Republicii Chineze în 1945.

Purtătoarea de cuvânt a Biroului pentru Afaceri cu Taiwan al Chinei, Zhu Fenglian a declarat că „retrocedarea Taiwanului reprezintă o realizare majoră a victoriei din Războiul de Rezistență” și că evenimentul „merită comemorat de compatrioții de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan”.

Guvernul taiwanez a anunțat săptămâna trecută că a interzis oficialilor săi să participe la astfel de evenimente organizate de Beijing, acuzând China că „distorsionează istoria în scopuri politice”.