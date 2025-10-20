Australia acuză China de manevre aeriene periculoase deasupra Mării Chinei de Sud

Australia a acuzat luni China că a pus în pericol un avion de patrulare al forțelor sale aeriene, după ce un avion chinez de tip Su-35 ar fi lansat rachete de semnalizare la mică distanță de aeronava P-8A australiană.

Incidentul a avut loc duminică, în timp ce avionul australian efectua o misiune de supraveghere deasupra Mării Chinei de Sud, o zonă disputată și intens militarizată, scrie BBC.

Ministerul Apărării de la Canberra a transmis că a exprimat îngrijorări serioase față de Beijing, calificând incidentul drept o acțiune „nesigură și neprofesională”.

Oficialii australieni au precizat că aeronava nu a suferit avarii, iar echipajul este nevătămat.

China a reacționat rapid, acuzând la rândul ei Australia că ar fi „intrat ilegal” în spațiul său aerian.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Forțelor Aeriene din Comandamentul Sudic chinez, colonelul Li Jianjian, avionul australian ar fi „încălcat grav suveranitatea Chinei”, iar armata chineză ar fi acționat „legitim și reținut”.

Incidentul vine într-un moment delicat, chiar înaintea vizitei premierului australian Anthony Albanese în Statele Unite, unde urmează să discute cu președintele Donald Trump despre parteneriatul de apărare Aukus, acordul trilateral dintre Australia, SUA și Marea Britanie privind construcția de submarine nucleare.

Este al treilea incident de acest fel raportat în mai puțin de un an.

În februarie, Australia a acuzat Beijingul de o acțiune similară, iar în 2023 a reclamat că un avion de vânătoare chinez a lansat rachete de semnalizare în apropierea unui elicopter al marinei australiene aflat într-o misiune ONU.