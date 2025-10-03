Venezuela a detectat cinci avioane de luptă în apropierea coastei: Prezența lor, „o amenințare la adresa securității națiunii” spune ministrul apărării

„Sunt avioane de luptă imperialiste care au îndrăznit să se apropie de coasta venezueleană”, a declarat Padrino de la o bază aeriană, în comentarii difuzate la televiziunea de stat, adăugând că informațiile despre avioane au fost raportate turnului de control de către o companie aeriană, pe care nu a numit-o.

„Prezența acestor avioane care zboară în apropierea Mării Caraibelor este o vulgaritate, o provocare, o amenințare la adresa securității națiunii”, a adăugat Padrino, potrivit Reuters.

Statele Unite au desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe într-o operațiune pe care Washingtonul o descrie ca fiind de combatere a traficului de droguri și au lovit, de asemenea, mai multe bărci despre care susțin că transportau droguri din Venezuela, ucigând persoanele aflate la bord.

Experții au pus la îndoială legalitatea atacurilor

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat că Statele Unite urmăresc schimbarea regimului, dar s-a oferit, de asemenea, să participe la discuții cu trimisul american Richard Grenell.

Trump a minimizat sugestiile privind schimbarea regimului, dar l-a acuzat în repetate rânduri pe Maduro este conducătorul unor rețele de trafic de droguri, lucru pe care președintele venezuelean îl neagă.