Venezuela a detectat cinci avioane de luptă în apropierea coastei: Prezența lor, „o amenințare la adresa securității națiunii” spune ministrul apărării

„Sunt avioane de luptă imperialiste care au îndrăznit să se apropie de coasta venezueleană”, a declarat Padrino de la o bază aeriană, în comentarii difuzate la televiziunea de stat, adăugând că informațiile despre avioane au fost raportate turnului de control de către o companie aeriană, pe care nu a numit-o.
„Prezența acestor avioane care zboară în apropierea Mării Caraibelor este o vulgaritate, o provocare, o amenințare la adresa securității națiunii”, a adăugat Padrino, potrivit Reuters.
Statele Unite au desfășurat o flotă de nave de război în Caraibe într-o operațiune pe care Washingtonul o descrie ca fiind de combatere a traficului de droguri și au lovit, de asemenea, mai multe bărci despre care susțin că transportau droguri din Venezuela, ucigând persoanele aflate la bord.
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat că Statele Unite urmăresc schimbarea regimului, dar s-a oferit, de asemenea, să participe la discuții cu trimisul american Richard Grenell.
Trump a minimizat sugestiile privind schimbarea regimului, dar l-a acuzat în repetate rânduri pe Maduro este conducătorul unor rețele de trafic de droguri, lucru pe care președintele venezuelean îl neagă.