Curtea Supremă a SUA va decide dacă persoanele care consumă regulat marijuana pot deține legal arme

Curtea Supremă a Statelor Unite a anunțat luni că va examina dacă persoanele care consumă în mod regulat marijuana pot deține legal arme de foc, o decizie care ar putea redefini limitele dreptului la armament în contextul legalizării parțiale a canabisului în multe state americane.

Administrația președintelui Donald Trump a cerut instanței să reînvie cazul unui bărbat din Texas, Ali Danial Hemani, acuzat de o infracțiune federală după ce autoritățile au găsit o armă în locuința sa, iar el a recunoscut că este consumator frecvent de marijuana, potrivit AP.

Departamentul Justiției a făcut apel după ce Curtea de Apel a SUA pentru al 5-lea circuit a decis că legea federală care interzice posesia de arme consumatorilor de droguri ilegale este neconstituțională.

Guvernul susține însă că restricția este justificată, deoarece consumatorii de droguri reprezintă un risc semnificativ pentru siguranța publică.

În sprijinul cazului, procurorii au menționat că FBI a descoperit în locuința lui Hemani o armă și o cantitate mică de cocaină, în timpul unei anchete legate de posibile legături cu Iranul, acuzații pe care apărarea le consideră irelevante.

Avocații lui Hemani susțin că legea, redactată în termeni foarte largi, îi expune pe milioane de americani la riscul unor încălcări tehnice, în condițiile în care aproximativ 20% dintre cetățeni au consumat canabis cel puțin o dată, potrivit datelor guvernamentale.

Deși aproape jumătate dintre statele americane au legalizat consumul recreativ de marijuana, aceasta rămâne ilegală la nivel federal.