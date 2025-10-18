Fizicianul chinez Chen Ning Yang, laureat al Premiului Nobel, a murit la 103 ani

Universitatea Tsinghua, unde a studiat și a predat, a anunțat într-un comunicat că Yang a murit din cauza unei boli, fără a oferi alte detalii, relatează AP.

„Profesorul Yang este unul dintre cei mai mari fizicieni ai secolului XX, aducând contribuții revoluționare la dezvoltarea fizicii moderne”, se arată în comunicatul universității, care subliniază și contribuția sa la progresul științific și educațional al Chinei.

Yang a câștigat Premiul Nobel pentru Fizică în 1957, împreună cu Tsung-Dao Lee, pentru cercetările privind așa-numitele legi ale parității, care au condus la „descoperiri importante referitoare la particulele elementare”, potrivit site-ului oficial al Premiilor Nobel.

Cei doi au fost primii laureați ai Nobelului pentru Fizică născuți în China.

În discursul rostit la banchetul Nobel din acel an, Yang a spus că este la fel de mândru de moștenirea sa chineză pe cât este de devotat științei moderne, „parte a civilizației umane de origine occidentală”.

„Sunt profund conștient de faptul că, într-un sens mai larg, sunt un produs al ambelor culturi, chineză și occidentală, aflate deopotrivă în armonie și în conflict”, se arată în discursul său publicat pe site-ul Premiului Nobel.