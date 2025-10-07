China, nemulțumită de atitudinea UE față de rezoluția ONU care a scos Taiwanul din organizație

China și Taiwan, pe care Beijingul îl consideră teritoriul său, sunt angajate într-o dispută din ce în ce mai dură cu privire la rezoluția 2758 a ONU.

Beijingul, care nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra Taiwanului, afirmă că aceasta oferă sprijin juridic internațional pretențiilor sale asupra insulei și a reiterat acest punct într-o lungă declarație a ministerului de externe săptămâna trecută, condamnată de Taipei, potrivit Reuters.

UE a afirmat că rezoluția se referă la schimbarea reprezentării și nu menționează Taiwanul. Ministerul de Externe al Chinei a declarat că remarca UE reprezintă o „denaturare” a rezoluției.

„Îndemnăm partea UE să respecte cu strictețe principiul „unei singure Chine” și promisiunile sale privind problema Taiwanului, să nu conteste Rezoluția 2758 a ONU și să nu trimită semnale greșite forțelor separatiste pentru independența Taiwanului”, a afirmat acesta.

Beijingul cere țărilor să respecte principiul „O singură China”

Acest principiu stipulează că ambele părți ale Strâmtorii Taiwan fac parte dintr-o singură China.

„Rezoluția 2758 a ONU este foarte scurtă – are doar 150 de cuvinte. Și printre aceste 150 de cuvinte, cuvântul „Taiwan” nu apare”, a declarat un purtător de cuvânt al UE într-un comunicat trimis prin e-mail.

„Rezoluția a schimbat reprezentarea în Organizația Națiunilor Unite de la „reprezentanții lui Chiang Kai-shek” la „reprezentanții Guvernului Republicii Populare Chineze”, a adăugat purtătorul de cuvânt, referindu-se la liderul de atunci al Taiwanului.

Ca răspuns, ministerul de externe al Chinei a declarat că este „extrem de nemulțumit și se opune cu fermitate” remarcilor UE.

Purtătorul de cuvânt al UE a declarat: „În calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU, China are o responsabilitate specială în menținerea ordinii internaționale bazate pe norme, a Cartei Națiunilor Unite și a dreptului internațional. Aceasta include interzicerea folosirii forței și menținerea păcii și securității internaționale”.