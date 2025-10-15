China confiscă 60.000 de hărți din cauza „etichetării eronate” a Taiwanului. Beijingul îl revendică ca parte a teritoriului său

Autoritățile au declarat că hărțile „omiteau insule importante” din Marea Chinei de Sud, unde pretențiile Beijingului se suprapun cu cele ale vecinilor săi, inclusiv Filipine și Vietnam.

Hărțile „problematice”, destinate exportului, nu pot fi vândute deoarece „pun în pericol unitatea națională, suveranitatea și integritatea teritorială” a Chinei, au declarat autoritățile.

Hărțile sunt un subiect sensibil pentru China și rivalii săi în ceea ce privește recifurile, insulele și aflorimentele din Marea Chinei de Sud, potrivit BBC.

Vama chineză a declarat că hărțile nu conțineau nici linia cu nouă linii punctate, care delimitează revendicarea Beijingului asupra aproape întregii Mări a Chinei de Sud.

Linia cuprinde nouă linii punctate care se întind pe sute de kilometri spre sud și est de provincia sa cea mai sudică, Hainan.

Hărțile confiscate nu marcau nici granița maritimă dintre China și Japonia, au declarat autoritățile.

Autoritățile au declarat că hărțile etichetau greșit „provincia Taiwan”, fără a specifica exact care era etichetarea greșită.

China consideră Taiwanul autonom ca fiind teritoriul său și nu a exclus utilizarea forței pentru a prelua insula. Taiwanul se consideră însă distinct de China continentală, având propria constituție și lideri aleși democratic.

Tensiunile din Marea Chinei de Sud izbucnesc ocazional, cel mai recent în weekend, când nave din China și Filipine au fost implicate într-o altă confruntare.

Manila a acuzat o navă chineză că a lovit în mod deliberat și a tras cu tunul cu apă asupra unei nave a guvernului filipinez.

Însă Beijingul a declarat că incidentul s-a produs după ce nava filipineză a ignorat avertismentele repetate și „s-a apropiat periculos” de nava chineză.

Filipine și Vietnam sunt, de asemenea, deosebit de sensibile la reprezentările Mării Chinei de Sud pe hărți.

Confiscarea „hărților problematice” nu este o noutate

Filmul Barbie din 2023 a fost interzis în Vietnam și cenzurat în Filipine pentru că a arătat o hartă a Mării Chinei de Sud cu linia cu nouă linii punctate.

Declarația Vămii Chineze nu a precizat unde urmau să fie vândute hărțile confiscate. China furnizează o mare parte din bunurile mondiale, de la lumini de Crăciun la articole de papetărie.

Confiscarea „hărților problematice” de către vameșii chinezi nu este neobișnuită, deși numărul hărților confiscate în Shandong depășește cu ușurință confiscările anterioare. Bunurile care nu trec inspecția vamală sunt distruse.

În martie, vameșii de la aeroportul din Qingdao au confiscat un lot de 143 de hărți nautice care conțineau „erori evidente” în ceea ce privește frontierele naționale.

În august, vameșii din provincia Hebei au confiscat două „hărți problematice” care, printre altele, conțineau o „desenare eronată” a frontierei tibetane.