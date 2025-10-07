Președintele Taiwanului: Trump merită Premiul Nobel pentru Pace dacă îl convinge pe Xi să renunțe la folosirea forței împotriva Taiwanului

„Sperăm să continuăm să primim sprijinul președintelui Trump. Dacă președintele Trump îl va convinge pe Xi Jinping să renunțe definitiv la orice agresiune militară împotriva Taiwanului, președintele Trump ar fi, fără îndoială, laureat al Premiului Nobel pentru Pace”, a declarat Lai Ching-te, potrivit Reuters.

Washingtonul este cel mai important susținător internațional al Taiwanului, pe care China îl revendică drept teritoriu propriu. Totuși, de la întoarcerea lui Trump la Casa Albă, în acest an, administrația sa nu a anunțat încă vreo nouă vânzare de armament către insulă.

Trump urmează să se întâlnească luna aceasta cu Xi Jinping, iar unii experți în politică externă și observatori din Taiwan se tem că acesta ar putea fi mai puțin angajat decât predecesorii săi în apărarea insulei și ar putea face concesii Beijingului pentru a obține un acord comercial major.

Trump a spus de mai multe ori că merită Premiul Nobel pentru Pace, primit de patru dintre predecesorii săi de la Casa Albă. Câștigătorul din acest an urmează să fie anunțat vineri, în Norvegia.

Întrebat ce i-ar spune lui Trump dacă s-ar întâlni cu el, Lai a răspuns că l-ar sfătui să fie atent la acțiunile lui Xi Jinping.

„L-aș sfătui să acorde o atenție deosebită faptului că Xi Jinping nu doar că desfășoară exerciții militare de amploare din ce în ce mai mare în strâmtoarea Taiwan, dar își extinde forțele și în Marea Chinei de Est și în Marea Chinei de Sud”, a spus Lai.

Din cauza lipsei de relații diplomatice oficiale, liderii taiwanezi nu se întâlnesc direct cu președinții americani.