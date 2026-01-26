Prima pagină » Meteo » Cod portocaliu de ploi torențiale și viscol: Șase județe, sub avertizare până marți seară

Cod portocaliu de ploi torențiale și viscol: Șase județe, sub avertizare până marți seară

ANM a emis Cod portocaliu de precipitații importante și viscol pentru șase județe. Se vor acumula 60-80 l/mp. La peste 1700 m, vor fi rafale de vânt de 100 km/h și 40 cm zăpadă.
Andreea Tobias
26 ian. 2026, 10:09, Știrile zilei

Codul portocaliu este valabil în intervalul luni, ora 10:00 – marți, ora 20:00.

În zona deluroasă și montană a județelor Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, vor fi precipitații sub formă de ploaie și lapoviță, importante cantitativ. Vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula cantități de apă de 60…80 l/mp.

Foto: captură ANM

La altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 30…40 cm. Vântul va prezenta intensificări, astăzi și la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității sub 50 m.

În același interval, este în vigoare o alertă Cod galben de precipitații însemnate cantitativ.

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei și a Munteniei și mixte în zona montană a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna și Vrancea. Acestea favorizează topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Temporar vor fi precipitații în general slabe cantitativ și în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană, mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h.

Vremea în București

Luni, valorile termice vor crește și se vor situa mult peste cele specifice perioadei. Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de cel mult 35…40 km/h).

Temperatura maximă va fi de 8…10 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.

Marți, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, însă se vor menține peste cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări și temporar va mai ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 6 grade.

