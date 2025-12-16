CIO prezintă designul câștigător al medaliilor pentru Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026

După un concurs internațional la care au participat reprezentanți din 103 țări, câștigător pentru designul medaliilor de la Jocurile Olimpice de Tineret Dakar 2026 a fost anunțat marți. Câștigător este Pilar Barbadillo Vicario, în vârstă de 26 de ani, din Spania.

Medalia, intitulată „Răgetul Tinereții”, prezintă pe un leu, simbol al puterii, curajului și al Senegalului.

Coama leului este stilizată sub forma unor fețe simetrice, reprezentând corectitudinea și respectul. Fiecare dintre acestea poartă coroane de măslin, un omagiu adus moștenirii olimpice, se arată în comunicatul CIO.

Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar sunt programate între 31 octombrie și 12 noiembrie 2026.

Vor avea loc 154 de probe în cadrul a 25 de discipline sportive.

Dakar 2026 reprezintă a patra ediție de vară a Jocurilor Olimpice de Tineret, la care participă sportivi între 15 și 18 ani.