Kylian Mbappé câștigă procesul cu PSG privind salariul și bonusurile neachitate de club

O instanță franceză a decis marți că Paris Saint-Germain trebuie să îi plătească fostului jucător Kylian Mbappé suma de 61 de milioane de euro, reprezentând salariu și bonusuri neachitate.
16 dec. 2025, 15:14, Sport

Decizia pune capăt unui litigiu de amploare între club și atacantul francez Kylian Mbappé, care joacă în prezent la Real Madrid.

Cazul a implicat cereri din ambele părți. Kylian Mbappé a solicitat 263 de milioane de euro. PSG a depus cereri reconvenționale în valoare totală de 440 de milioane de euro.

Instanța a respins integral cererile clubului și a dispus executarea imediată. Decizia înseamnă că PSG trebuie să plătească suma datorată chiar dacă face apel.

Avocatele starului francez au subliniat că „fotbalul nu este o zonă fără lege”. Acestea și-au exprimat speranța că PSG se va conforma voluntar deciziei, fără a fi nevoie de intervenția unui executor judecătoresc, notează publicația L’Equipe.

Potrivit echipei juridice a lui Mbappé, jucătorul și-a respectat integral obligațiile contractuale și sportive timp de șapte ani și a încercat să evite litigiul, inclusiv retrăgând o plângere pentru hărțuire pentru a calma situația.

Disputa privind salariile și bonusurile neachitate a durat mai bine de 18 luni.

