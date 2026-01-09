Nicolae Stanciu își cere scuze după penaltiul ratat cu Milan: „Îmi asum responsabilitatea”

Nicolae Stanciu, de la echipa nationala de fotbal a Romaniei, in timpul meciului contra selectionatei Bosniei si Hertegovinei din preliminariile Campionatului Mondial 2026, disputat pe Arena Nationala din Bucuresti, vineri, 21 martie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Intrat pe teren în minutul 83, la scorul de 1-0 pentru echipa patronată de Dan Șucu, Nicolae Stanciu a fost desemnat să execute lovitura de la 11 metri obținută de Genoa în prelungiri. Penalti obținut la scurt timp după ce Milan egalase prin Leão (90+3).

Șutul mijlocașului român a fost însă lamentabil, mingea trecând mult peste poarta lui Mike Maignan, spre stupefacția jucătorilor și a tribunelor.

Vizibil afectat, Nicolae Stanciu a fost consolat de colegi imediat după fluierul final. Câteva ore mai târziu și-a asumat public vina pentru rezultatul final.

„Mi-am asumat responsabilitatea pentru penalti, acum îmi asum responsabilitatea pentru cele două puncte pierdute. Îmi cer scuze față de coechipierii mei și față de suporterii lui Genoa”, a scris românul vineri pe Instagram.

Antrenorul Daniele De Rossi a explicat că Stanciu a fost ales să bată penaltiul deoarece executanții principali, Malinovskyi și Martin, nu mai erau pe teren.

Genoa a ratat astfel o victorie mare, după ce a condus pe San Siro din minutul 28, prin golul lui Colombo, până aproape de final.

Remiza menține echipa pe locul 17, cu 16 puncte.

Rezultatul însă ajută echipa antrenată de românul Cristi Chivu, Inter distanțându-se la trei puncte în fruntea clasamentului de AC Milan, ocupanta poziției secunde.