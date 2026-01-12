Genoa câștigă clar cu Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare. Nicolae Stanciu, doar rezervă

Grație succesului, Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, a urcat de pe locul 17 pe 15 în clasament. A ieșit, astfel, cel puțin temporar, din zona locurilor retrogradabile, cu 19 puncte după 20 de etape.

Internaționalul român Nicolae Stanciu nu a evoluat în această partidă.

Mijlocașul s-a aflat pe banca de rezerve, însă antrenorul nu a apelat la serviciile sale, într-un joc controlat autoritar de Genoa.

Gazdele au început în forță și au deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Lorenzo Colombo, lansat excelent de Ruslan Malinovskyi.

După pauză, Cagliari a încercat să schimbe cursul partidei prin mai multe modificări, dar fără efect pe tabela de marcaj.

Morten Frendrup a majorat diferența în minutul 75. Doar trei minute mai târziu, Leo Østigård a stabilit scorul final, 3-0, spre bucuria suporterilor genovezi.

În etapa următoare, Genoa va juca în deplasare cu Parma, fosta echipă antrenată de Cristi Chivu. Apoi va primi vizita celor de la Bologna, într-un nou test important în lupta pentru evitarea retrogradării.