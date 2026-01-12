Prima pagină » Sport » Genoa câștigă clar cu Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare. Nicolae Stanciu, doar rezervă

Genoa câștigă clar cu Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare. Nicolae Stanciu, doar rezervă

Genoa s-a impus clar, pe teren propriu, în disputa cu Cagliari, scor 3-0, luni seară, pe Stadio Luigi Ferraris, în etapa a 20-a din Serie A. Internaționalul român Nicolae Stanciu, după ce a ratat penaltiul cu AC Milan, din etapa trecută, nu a fost utilizat.
Genoa câștigă clar cu Cagliari și se distanțează de zona de retrogradare. Nicolae Stanciu, doar rezervă
Nicolae Stanciu, la naționala României. Sursa foto: Lucian Danciu/Mediafax Foto
Petre Apostol
12 ian. 2026, 21:45, Sport

Grație succesului, Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, a urcat de pe locul 17 pe 15 în clasament. A ieșit, astfel, cel puțin temporar, din zona locurilor retrogradabile, cu 19 puncte după 20 de etape.

Internaționalul român Nicolae Stanciu nu a evoluat în această partidă.

Mijlocașul s-a aflat pe banca de rezerve, însă antrenorul nu a apelat la serviciile sale, într-un joc controlat autoritar de Genoa.

Gazdele au început în forță și au deschis scorul rapid, în minutul 7, prin Lorenzo Colombo, lansat excelent de Ruslan Malinovskyi.

După pauză, Cagliari a încercat să schimbe cursul partidei prin mai multe modificări, dar fără efect pe tabela de marcaj.

Morten Frendrup a majorat diferența în minutul 75. Doar trei minute mai târziu, Leo Østigård a stabilit scorul final, 3-0, spre bucuria suporterilor genovezi.

În etapa următoare, Genoa va juca în deplasare cu Parma, fosta echipă antrenată de Cristi Chivu. Apoi va primi vizita celor de la Bologna, într-un nou test important în lupta pentru evitarea retrogradării.

Recomandarea video

Românii, polonezii și bulgarii pleacă în număr mare din Marea Britanie
G4Media
Vești bune pentru persoanele care folosesc centrale de apartament. E valabil până în anul 2050
Gandul
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
Libertatea
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CSID
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor