Potapova devine astfel a treia jucătoare rusă care își schimbă naționalitatea sportivă în ultimele săptămâni, după Maria Timofeeva și Kamilla Rakhimova, care au optat pentru Uzbekistan.

„Sunt încântată să vă anunț că cererea mea de cetățenie a fost acceptată de Guvernul Austriei. Austria este un loc pe care îl iubesc, extrem de primitor și în care mă simt complet acasă. Ador să fiu la Viena și aștept cu nerăbdare să-mi construiesc acolo a doua casă. Sunt mândră să anunț că, începând din 2026, voi reprezenta noua mea patrie, Austria, în cariera mea profesionistă de tenis”, a transmis Potapova pe Instagram.

Situată pe locul 21 mondial în 2023, Potapova urmează exemplul altor jucătoare ruse care și-au schimbat recent țara pe care o reprezintă.

În martie 2025, Daria Kasatkina, fostă ocupantă a poziției a 12-a mondiale, a ales Australia. La 20 octombrie, Maria Timofeeva, 22 de ani și locul 146 WTA, a anunțat pe Instagram că va reprezenta Uzbekistan, după ce în 2024 a surprins ajungând în optimile de finală la Australian Open. În urmă cu două zile, Kamilla Rakhimova, 24 de ani și locul 112 WTA, născută la Ekaterinburg, a devenit și ea cetățeană uzbecă.