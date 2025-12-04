Inter Milano defilează în Cupa Italiei / Chivu, mulțumit de atitudine și de debutul tinerilor

„Nerazzurrii” lui Cristian Chivu au decis partida încă din prima parte a jocului, când au înscris de trei ori. Golurile au fost semnate de Diouf, Esposito, Thuram (2) și Bonny.

Chivu a acordat șanse importante și tinerilor săi crescuți la Primavera. Cocchi (fundaș stânga, 18 ani), Bovo (mijlocaș, 20 ani) și Spinaccè (atacant, 19 ani) au debutat în echipa mare, în timp ce Esposito și Bonny s-au regăsit pe lista marcatorilor.

Tehnicianul român s-a arătat mulțumit de integrarea noilor veniți și de atitudinea întregului grup.

„Mi-a plăcut atitudinea, respectul pentru adversar. Sunt fericit pentru cei care au jucat, pentru băieții de la Primavera. Sunt bucuros pentru Diouf, era primul său meci ca titular și a marcat”, a declarat antrenorul român, potrivit Gazzetta dello Sport.

De asemenea, Chivu l-a remarcat pe Davide Frattesi, care a evoluat 90 de minute.

„A avut minutele pe care probabil le merita, poate merita ceva mai mult, dar a avut niște probleme. S-a pus mereu la dispoziția echipei și știm cât de important este pentru noi. Vrea să fie în continuare decisiv”, a spus Chivu.

Inter va întâlni în sferturile de finală câștigătoarea dintre AS Roma și Torino, meci programat pe 13 ianuarie 2026. Până atunci, echipa lui Chivu se va concentra pe meciurile din Serie A și pe duelul din Liga Campionilor cu Liverpool.