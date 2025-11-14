Giuseppe Marotta, președintele Inter Milano: L-am ales pe Chivu pentru valorile sale

„Mă mir că unii s-au arătat surprinși de abilitățile lui Cristian. L-am ales pentru că reprezintă valori importante și pentru că am avut curajul de a merge împotriva curentului mediatic. Unii chiar îl evocau pe Mourinho, dar dacă nu aș fi avut curaj, aș fi regretat”, a declarat Marotta, în cadrul unui eveniment dedicat managementului sportiv, la RCS Academy Business School, potrivit Gazzetta dello Sport.

„Nu mai este valabilă ecuația «dacă cheltui, câștig». Succesul trebuie multiplicat prin motivație și competență. Așa au procedat francezii la PSG: nu mai contează doar numele mari, ci investițiile în tinere talente”, a adăugat peședintele clubului Inter.

Marotta a oferit și un exemplu personal: „La Sampdoria am acceptat cu curaj să merg din Serie A în B, pentru a ajuta echipa să urce din nou. Antrenorul era un prieten apropiat; i-am spus că nu voi continua cu el, dar l-am ajutat să găsească o altă echipă. Curajul de a lua decizii dificile este esențial în managementul sportiv”.

Inter Milano l-a numit pe românul Cristian Chivu ca antrenor principal în vară, după despărțirea de Simone Inzaghi, semnând un contract pe doi ani cu vicecampioana Italiei și a Europei.

În prezent, echipa condusă de Chivu se află în fruntea clasamentului în Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma (dar, cu golaveraj mai bun), iar în Liga Campionilor este pe locul al treilea, fiind una dintre cele trei formații care au câștigat toate cele patru partide disputate, alături de Bayern Munchen și Arsenal Londra.