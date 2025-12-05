Prima pagină » Politic » Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Modificările aduse în domeniul imobiliar

Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Modificările aduse în domeniul imobiliar

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că a semnat decretul de promulgare a legii „Nordis”, care introduce reguli mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, cu scopul de a oferi o protecție sporită cumpărătorilor de locuințe aflate încă în faza de proiect.
Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Modificările aduse în domeniul imobiliar
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
05 dec. 2025, 17:31, Politic

„Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.

Reguli mai ferme pentru dezvoltatori

Potrivit președintelui, noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru și „introduce reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare”.

Totodată, actul normativ limitează avansurile cerute cumpărătorilor: maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru realizarea structurii de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

„Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri”, a mai transmis șeful statului.

Nicușor Dan subliniază că scopul pachetului de măsuri este „creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință”.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.

Recomandarea video

Parlamentarii germani au adoptat pachetul de măsuri privind sistemul de pensii, punând capăt unei dispute interne care amenința să submineze guvernul de coaliție al Cancelarului Friedrich Merz
G4media
Țara din Europa care oferă peste 80.000 de euro celor care se mută pe insulele sale izolate. Ce trebuie să faci
Gandul
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Cât costă un hot dog și o porție de cartofi cu sos cheddar la Târgul de Crăciun din Piața Universității din București. Prețul sare de 50 de lei
Libertatea
Cum poți vota dacă nu te afli în București pe 7 decembrie! Documentele necesare pentru cei care nu au acte valabile
CSID
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor