Fără bani de acasă pentru concursuri și proiecte extrașcolare. Ministerul oprește taxele cerute elevilor

Două seturi de reguli vor schimba tot ce ține de competițiile școlare și activitățile extrașcolare pentru elevi: de la finanțarea acestora până la modul de selecție. Proiectele de regulamente sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării în consultare publică.

Măsurile propuse au în vedere corectarea unor practici des criticate de părinți și profesori: plata unor taxe mascate, achizițiile obligatorii și selecția netransparentă.

Gratuitatea, regulă generală

Gratuitatea devine regulă generală, atât la olimpiade, cât și la proiectele extrașcolare: „Participarea elevilor și a cadrelor didactice la competițiile școlare nu presupune nicio contribuție financiară din partea acestora și nu este condiționată de achiziții de obiecte, materiale didactice, foi de concurs, reviste, cărți, manuale școlare, instrumente de calcul sau de scris”.

Acces corect la etapele superioare

Competițiile școlare vor avea etape bine delimitate, de la nivel local până la fazele naționale, astfel încât doar elevii calificați prin punctaj sau selecție să poată continua. Regulamentele specifice fiecărei competiții vor stabili criterii uniforme pentru calificare, iar inspectoratele și comisiile naționale urmează să monitorizeze derularea etapelor și corectitudinea evaluării.

De asemenea, participarea la concursuri rămâne opțională și se face „respectând principiul nediscriminării, al asigurării echității și egalității de șanse”.

Activitățile extrașcolare nu vor dubla programa

Proiectele pot include festivaluri, tabere de profil, simpozioane sau proiecte de voluntariat, însă doar dacă aduc noutate față de materia de la clasă. Competițiile trebuie să urmărească valorificarea competențelor și creativitatea, completând învățarea de la clasă, nu într-o repetiție a lecțiilor din manual.

La nivel național, pot participa doar elevi calificați anterior în etapa județeană sau selectați prin proceduri transparente, documentate prin procese-verbale sau diplome.

Platformă online pentru înscrieri

Inspectoratele școlare vor fi obligate să pună la dispoziția profesorilor o platformă online de înscriere, accesibilă tuturor, care să includă calendarele aprobate, termenele-limită, regulile de participare și datele de contact ale responsabililor. Informațiile trebuie publicate imediat ce calendarele sunt avizate oficial, astfel încât înscrierea elevilor la etapele de calificare să fie transparentă și ușor de gestionat.

Număr limitat de proiecte pe școală și județ

Numărul de inițiative nu va mai putea crește necontrolat. Fiecare unitate de învățământ va putea propune maximum șase activități educative într-un an, dintre care cel mult două la nivel național, iar inspectoratele vor avea dreptul să transmită ministerului cel mult 50 de proiecte pe județ și 100 în București. Măsura urmărește să prevină suprasolicitarea profesorilor și aglomerarea calendarelor, dar și să asigure o selecție mai riguroasă a proiectelor cu impact real asupra elevilor.

În cazul activităților care aspiră să ajungă direct în calendarul național, este necesar un istoric dovedit: minimum trei ediții la nivel județean și două interjudețene.

Ce se întâmplă dacă organizatorii trișează

Ministerul introduce și sancțiuni pentru proiectele care nu respectă dosarul depus: Dacă există o diferență nejustificată între proiectul depus și cel efectiv desfășurat, organizatorul este eliminat din calendarul național pentru anul următor, se arată în proiectul de regulament privind activitățile extrașcolare.

Ce se schimbă pentru familii și profesori

Noile reguli schimbă semnificativ experiența familiilor și a profesorilor. Dispar complet taxele declarate sau mascate și orice achiziție obligatorie de reviste, ecusoane, kituri ori alte materiale. Accesul la fazele naționale nu va mai depinde de relații sau arbitrar, ci doar de o calificare documentată. Activitățile nu se vor mai suprapune peste programul școlar, ci se vor desfășura exclusiv în afara orelor de curs. În plus, inițiativele fără istoric nu vor mai ajunge în calendarele oficiale, fiind introdusă o eligibilitate strictă pentru a garanta că doar proiectele bine fundamentate sunt acceptate.

Miza acestor reguli este protejarea elevilor și a părinților de costuri abuzive, dar și alocarea corectă a oportunităților, indiferent de venituri sau de zona unde învață copilul.