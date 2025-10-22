MAE, atenționare de călătorie: Restricții de circulație pentru camioane de Ziua Națională a Ungariei

În conformitate cu prevederile legale în vigoare (Decretul Guvernamental 190/2008), restricțiile de trafic pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5T) cuprind întreaga perioadă menționată, în vederea asigurării corespunzătoare a circulației bunurilor, MCT a decis suspendarea acestei măsuri pe timpul nopții, sens în care restricțiile vor fi aplicate doar la 23.10.2025, în intervalul orar 6:00 – 22:00, ora locală.

Mai multe informații referitoare la restricția circulației camioanelor de mare tonaj pot fi consulate aici.

Cetățenii aflați în Ungaria pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale misiunii diplomatice a României la Budapesta: ‪+36 13847689‬, Consulatului General al României la Szeged: ‪+36 62424431‬ și Consulatului General al României la Gyula: ‪+36 66464579‬, ‪+36 66477147‬, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, românii care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefoanele de permanență ale Ambasadei României în Ungaria ‪+36 305356912‬, Consulatului General al României la Szeged ‪+36 306777980‬ și Consulatului General al României la Gyula ‪+36 306357181‬.

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale: http://budapesta.mae.ro, http://szeged.mae.ro, http://gyula.mae.ro, www.mae.ro.