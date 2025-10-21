Se reia activitatea Consulatului General al României la Odesa în format itinerant

Pentru început, această activitate se va desfășura, cu titlu provizoriu, în incinta Hotelului Premier din Odesa (str. Akademichna, nr. 32, Odesa), până la soluționarea aspectelor logistice și administrative necesare reluării integrale a activității oficiului consular.

Astfel, în perioada menționată, persoanele interesate pot beneficia de servicii consulare și asistență și protecție consulară.

Organizarea consulatului itinerant a fost promovată și pe pagina web a misiunii consulare –

Totodată, în aceeași perioadă, gerantul interimar va avea întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și regionale, inclusiv în vederea derulării activităților necesare redeschiderii oficiului consular și cu reprezentanți ai comunității românești și ai mediului asociativ.

În funcție de evoluțiile de securitate, activitatea Consulatului General al României la Odesa va continua, lunar, în acest format, până la operaționalizarea efectivă a oficiului consular, în vederea asigurării de asistență și protecție consulară.

Următorul consulat itinerant la Odesa este programat pentru perioada 15-30 noiembrie 2025.

Pentru informații suplimentare și programări privind serviciile consulare de urgență disponibile (documente de călătorie, acte notariale, cereri de renunțare la protecția temporară oferită de statul român, semnarea declarațiilor de apartenență la identitatea culturală română), cei interesați sunt rugați să acceseze adresa de e-mail: [email protected].