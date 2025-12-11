Control de amploare la adăposturile de protecție civilă din Bihor. Câte trec testul

Reprezentanții ISU Bihor atrag atenția asupra stării precare a adăposturilor de protecție civilă din județ.

În urma verificărilor efectuate între 8 octombrie și 3 noiembrie 2025, din cele 117 adăposturi controlate, 65 au fost catalogate ca nefuncționale și 32 ca parțial funcționale. Doar 20 sunt complet funcționale.

Acțiunea de verificare a fost realizată de o comisie formată din specialiști ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, Inspectoratului Județean de Construcții, Direcției de Sănătate Publică Bihor și Primăriei Oradea. Controlul a vizat adăposturile publice și private, precum și punctele de comandă din județ, iar constatările au fost prezentate Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Reabilitarea adăposturilor s-ar ridica la aproximativ 2,7 milioane de lei

Fondurile necesare pentru reabilitarea adăposturilor și readucerea lor la standardele legale sunt estimate la aproximativ 2,7 milioane lei, incluzând lucrări de reparații, etanșeizare, ventilație și refacerea instalațiilor. Reprezentanții ISU Bihor subliniază că aceste verificări sunt esențiale pentru menținerea siguranței cetățenilor și vor continua periodic, sprijinind administratorii adăposturilor în planificarea lucrărilor de reabilitare.

Cetățenii pot identifica adăposturile de protecție civilă pe platforma națională www.fiipregătit.ro sau prin aplicația DSU, fiind marcate cu un simbol distinctiv, triunghi albastru în pătrat portocaliu. Aceste adăposturi sunt special amenajate pentru a oferi protecție în caz de dezastre naturale, conflicte sau alte situații de urgență.