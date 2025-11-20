O operațiune coordonată în întreaga Europă destructurează o rețea de contrabandă cu antichități

O operațiune internațională coordonată care a cuprins șapte țări, în colaborare cu Eurojust și Europol, a dus la arestarea a 35 de suspecți legați de o rețea de contrabandă care încerca să vândă mii de artefacte antice furate din muzee din Europa, potrivit AP.

Aproximativ 20 de persoane se confruntă cu acuzații de trafic de antichități și spălare de bani, a declarat procurorul bulgar Angel Kanev într-o conferință de presă.

Fonduri ilicite în valoare de peste 1 miliard de dolari

Kanev a declarat că grupul criminal operează în Europa de Vest, Balcani, Statele Unite și alte țări de peste 16 ani. Ancheta privind spălarea banilor a identificat până în prezent fonduri ilicite în valoare de peste 1 miliard de dolari.

Miercuri, autoritățile judiciare și de aplicare a legii din Albania, Bulgaria, Franța, Germania, Grecia, Italia și Regatul Unit au executat acțiuni coordonate în țările lor respective.