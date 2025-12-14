„Monetăria secretă” a comorilor antice. Rețea de trafic arheologic și falsificare, destructurată în Sicilia

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul Antimafia din Catania. Operațiunea a fost desfășurată de Unitatea pentru Protecția Patrimoniului Cultural a Carabinierilor din Palermo. Doi polițiști au fost, de asemenea, arestați.

Potrivit procurorului districtual Francesco Curcio, ancheta a început în anul 2021. Investigația a vizat 79 de suspecți. Dintre aceștia, 45 au fost supuși unor măsuri preventive. Pe parcursul anchetei, aproximativ 10.000 de artefacte arheologice au fost confiscate.

Multe dintre artefacte aveau valoare istorică și culturală

Anchetatorii au descoperit un adevărat laborator clandestin, descris drept o „monetărie secretă”. Acesta era folosit pentru falsificarea obiectelor arheologice și a monedelor contrafăcute, potrivit TP24.

Tot acolo erau produse documente false și înscrisuri private. Scopul era introducerea bunurilor ilicite pe piața legală. Unele dintre obiecte au fost găsite într-un garaj din Paternò. Această descoperire a dus la noi progrese ale anchetei.

În urma perchezițiilor, au fost confiscate aproximativ 60 de detectoare de metale de înaltă tehnologie. Aceste instrumente erau folosite sistematic pentru identificarea și jefuirea siturilor arheologice.

„O adevărată armată de instrumente pentru a căuta științific locuri unde pot fi găsite monede de valoare”, a declarat Curcio. Conform estimărilor unui expert numit de instanță, valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la aproximativ 17 milioane de euro.

Ancheta confirmă astfel existența unei industrii criminale bine structurate și extrem de profitabile. Procurorul din Catania a subliniat că această sumă reprezintă doar o parte din afacere: „Am interceptat doar o mică parte din cifra de afaceri. Bilanțul general depășește veniturile oricărui muzeu arheologic”.

Câte arestări s-au făcut

Pe parcursul investigației, au fost efectuate șase arestări în flagrant. Într-un caz, un bărbat a fost oprit pe aeroport. Acesta încerca să se îmbarce într-un avion având asupra sa 15 monede antice. Monedele erau ascunse într-un portmoneu folosit în mod obișnuit pentru mărunțiș.

În alte situații, Carabinierii au surprins jefuitori în timp ce efectuau săpături ilegale în situri arheologice. Ancheta a reconstituit întregul lanț ilegal. Acesta pornea de la operatori din Sicilia, în special din zonele Catania și Siracuza. Lanțul continua cu intermediari și ajungea la canale internaționale de vânzare. Conform concluziilor, monedele și artefactele erau cumpărate de comercianți internaționali. Ulterior, acestea erau scoase la licitație în străinătate, inclusiv la Londra și München.

„Spălarea” artefactelor

Un pas central al sistemului era „spălarea” artefactelor. Acest lucru se realiza prin producerea de certificate și documentații false. „Cei care cumpără la licitație par să o facă cu bună-credință, dar problema este cum reușesc piesele jefuite să ajungă în case de licitații prestigioase sau în magazine de antichități”, a explicat procurorul.

Doi membri ai forțelor de ordine au fost, de asemenea, plasați sub măsuri preventive. Procurorul a precizat că nu există dovezi că aceștia și-ar fi folosit funcțiile oficiale pentru a facilita activitățile ilegale. Pe baza rezultatelor anchetei, a fost exclusă implicarea mafiei siciliene în organizarea grupărilor de jefuitori arestați de Parchetul din Catania.