Gândul: O rețea de șpagă din interiorul ANAF a fost destructurată de DNA

Printre cei anchetați se numără șefi din Direcția Generală Antifraudă Fiscală, responsabili din cadrul Direcției Regionale Antifraudă București și inspectori antifraudă.

Potrivit surselor Gândul, în atenția anchetei DNA sunt Bogdan Istrati, șef serviciu în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, și Marius Marin, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, ambii vizați de ancheta anticorupție și audiați la această oră.

Ca să prindă întreaga rețea, procurorii DNA – alături de denunțătorii și colaboratorii picați rând pe rând în acest caz – au simulat că administratorii firmelor care dăduseră inițial șpăgile funcționarilor își cer banii înapoi: „Au venit procurorii peste noi/ Dă-ne banii înapoi”.

Astfel, DNA a reușit în mai multe luni să prindă mai mulți capi din structura antifraudă iar întregul eșafodaj s-a prăbușit.

Dosarul este în ancheta operativă a DNA de 4 luni, iar procurorii au mers pe fir.

Este vorba despre:

Bogdan Istrati – șef serviciu în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București – suspectat de trafic de influență (pentru că ar fi pretins suma 9.000 de euro) și de dare de mită ( suma 20.000 de lei).

Costică Aurică – inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, suspectat de luare de mită în valoare de 10.000 de lei.

Marius Marin – inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, suspect de luare de mită, care ar fi primit suma de 10.000 de lei.

George Valentin Ionescu – inspector antifraudă în cadrul ANAF – D.R.A.F. București – suspect de complicitate la dare de mită (suma de 5.000 de euro).

De unde a plecat ancheta DNA?

Dosarul întocmit de DNA ar fi pornit în luna iunie a acestui an, de la un denunț al unei persoane – Mihai Goagă – care era prieten cu cei care făceau activități de ride sharing și nu voiau să fie controlați de autoritățile fiscale.

Mihai Goagă ar fi mărturisit în fața procurorilor DNA că – în 2023 și 2024 – ar fi protejat alte 2 societăți comerciale ca să nu fie controlate de ANAF și să nu fie vizate de plângeri penale care să ajungă în fața anchetatorilor.

În schimbul acestor „favoruri”, administratorii firmelor ar fi dat mită unor oameni din ANAF: 10.000 de euro în 2023 – pentru 2 firme – și 15.000 de euro în 2024 pentru alte 2 firme.

O parte din bani – potrivit denunțurilor ajunse pe masa DNA – ar fi ajuns la 2 șefi ai echipelor de control din ANAF. Bogdan Istrati, șef serviciu din cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, ar fi primit 9.000 de euro, iar un alt cap din ANAF ar fi încasat 6.000 de euro.

Anchetă în cascadă, mită în cascadă

După ce DNA a mers pe fir, o parte dintre oamenii-cheie din structurile de control ale ANAF au început să colaboreze cu procurorii și fiecare la rândul său să dea pe altcineva în „primire”. Astfel că DNA a mers și mai departe în anchetă.

Ofițeri sub acoperire ai DNA ar fi ajuns inițial cu denunțătorul la primul șef din ANAF, care ar fi picat în „lanțul șpăgilor” înghițind gălușca: „Au venit procurorii peste noi/ Dă-ne banii înapoi”.

Șeful din ANAF a dus anchetatorii la al doilea cap din instituție și a spus aceeași poveste: „Ne trebuie banii înapoi/ Dați banii înapoi” la firme că „protecția” n-a “ținut”.

Situația s-a repetat de mai multe ori, astfel încât DNA a ajuns să probeze 5 spețe de acest gen, iar mai mulți șefi din ANAF au picat în plasa anchetatorilor.

Astfel, șeful serviciului de control din ANAF – Direcția Antifraudă București – Bogdan Istrati a intrat în „plasa” DNA. Lângă el sunt și Costică Aurică – inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, Marius Marin – inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București și George Valentin Ionescu – inspector antifraudă în cadrul A.N.A.F. – D.R.A.F. București.

Cazul merge mai departe: Inspectorii ANAF prinși au dus procurorii DNA la chinezii din Dragonul Roșu. Astfel, DNA a ajuns la cazul „Shanghai”

În paralel, unul dintre șefii din ANAF care a fost prins de procurori a pus pe masa celor din Știrbei Vodă un alt caz de corupție.

„Capul” ANAF ar fi relatat că este căutat de un alt om din instituția antifraudă – George Valentin Ionescu – inspector antifraudă în cadrul ANAF – D.R.A.F. București – în legătură cu o „marfă în plus” a unor cetățeni chinezi, în valoare 160.000 de lei, aflată în complexul Dragonul Roșu.

DNA a mers și pe acest fir, i-a luat în vizor pe cetățenii Zheng Tingting și Li Danhui, de origine chineză, și a aflat că sunt nepoții lui Zhang Jianjun, zis „Mihai”, patronul bordelului „Shanghai” din celebrul caz relatat pe larg în presă.

Potrivit unor surse, George Valentin Ionescu, unul dintre inspectorii antifraudă din ANAF ar fi direcționat procurorii spre povestea cu cetățenii chinezi, după ce chiar el a căzut în capcana DNA. Ulterior, și chinezii ar fi pățit același lucru. Și ei au picat pe flagrant, înghițind aceeași poveste: „Dă-ne banii înapoi”.

Povestea nu se termină aici. Unchiul chinezilor – Zhang Jianjun, celebrul personaj din dosarul Shanghai – ar fi recunoscut că nepoții săi dădeau șpagă autorităților fiscale, dar a ținut să precizeze că mita nu era din banii lui.

În finalul acestui dosar „epopee”- șpagă prin ANAF – DNA s-a ales cu 3 acțiuni în flagrant, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovației, mai mulți colaboratori în caz, 5 șefi din ANAF prinși în ancheta anticorupție și, în total, 10 suspecți și inculpați.

Topul șpăgilor primite de funcționarii ANAF în acest dosar: 10.000 euro (2023), 22.000 euro (2024)

„Lanțul slăbiciunilor” de la ANAF a avut ca punct de pornire perioada 2022-2025, atunci când mai multe persoane s-ar fi implicat, potrivit DNA, în activități de transport alternativ, prin intermediul unor societăți comerciale înființate pe numele unor apropiați.

În urma anchetei s-a stabilit că aceștia nu ar fi declarat o parte veniturile obținute.

Mai mult, nu ar fi fost încheiate nici contracte de muncă cu angajații (șoferii).

Veniturile obținute de șoferi

Totodată, nu ar fi fost declarate veniturile obținute de șoferi și nu s-ar fi plătit nici contribuțiile salariale la bugetul de stat, prejudiciul fiind unul semnificativ.

În anul 2023, administratorii firmelor controlate de ANAF ar fi dat o șpagă de 10.000 euro. În luna decembrie a anului 2024, după ce – inițial – Bogdan Istrati ar fi cerut o șpagă de 9.000 de euro, ar fi plusat și ar fi pretins o șpagă de 15.000 de euro.

Potrivit surselor judiciare, această sumă – 75.000 lei, echivalentul a 15.000 euro – a fost „predată” de administratorii firmelor controlate de inspectorii antifraudă la începutul lunii decembrie a anului 2024.

Suma din luna decembrie 2024 a fost defalcată astfel:

O parte din bani – 45.000 lei (15.000 euro)– ar fi ajuns chiar la Bogdan Istrati, șef serviciu în cadrul Direcției Regionale Antifraudă București.

Acesta ar fi dat mai departe, către inspectorii antifraudă care au efectuat controlul – Costică Aurică și Marius Marin – suma de 20.000 lei, câte 10.000 lei pentru fiecare.

În cazul mitei date de cetățenii chinezi de la Dragonul Roșu, în luna octombrie a acestui an, inspectorul antifraudă care a efectuat „controlul” ar fi primit 35.000 lei (7.000 euro).

O primă tranșă de 25.000 lei (5.000 euro).

Tranșa a doua – 10.000 lei (2.000) – pentru ca inspectorul antifraudă să urgenteze finalizarea controlului.

Încadrările DNA în această speță vizează presupuse fapte de trafic de influență, cumpărare de influență, luare de mită, dare de mită, complicitate la dare de mită – majoritatea în legătură cu diverse controale care NU trebuiau făcute la unele firme sau activitățile de control să se soluționeze favorabil, astfel încât să nu se facă sesizări penale cu privire la neregulile găsite.