Inspector antifraudă prins în flagrant în timp ce primea mită de 3.000 de lei

Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de Nistor Constantin, inspector antifraudă în cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, acuzat de luare de mită, și față de C.A.S., administrator al unei societăți comerciale, acuzată de dare de mită.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – octombrie 2025, Nistor ar fi efectuat un control la firma administrată de C.A.S. și ar fi pretins acesteia suma de 3.000 de lei pentru a limita verificările doar la anumite aspecte, pentru a nu continua controlul și pentru a aplica doar o amendă contravențională.

La 23 octombrie, inspectorul a primit banii de la administratoare, moment în care procurorii DNA au intervenit și au constatat infracțiunea flagrantă.

Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați trebuie să se prezinte la chemările procurorilor și nu au voie să comunice între ei sau cu alte persoane implicate în dosar.

Nistor Constantin are interdicția de a-și exercita funcția de inspector antifraudă în cadrul ANAF.

Ancheta este derulată cu sprijinul Biroului de Operațiuni Speciale București. DNA reamintește că punerea în mișcare a acțiunii penale nu încalcă prezumția de nevinovăție.