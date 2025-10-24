Nazare cere ANAF o „curățare de la interior” după ce un inspector a fost prins luând mită

Ministrul Finanțelor susține, vineri seara, într-o postare pe Facebook, că vom reuşi sǎ avem într-adevǎr încredere în administrația fiscalǎ atunci când vom avea din nou încredere în angajații sǎi. De aceea, spune el, rezultatele ANAF privind colectarea, care devin din ce în ce mai vizibile datorită digitalizării, trebuie dublate de o muncǎ permanentǎ de curățare a instituției de la interior.

Nazare arată că un singur caz de integritate știrbită, cum este cel al inspectorului prins în flagrant de DNA, poate compromite încrederea în munca a mii de angajați onești: „Este un tip de gest care afectează imaginea unei instituții în care lucreazǎ deopotrivǎ oameni corecți și dedicați”.

Ministrul susține că una dintre direcțiile principale ale ANAF este să își monitorizeze foarte bine proprii angajați din punct de vedere al integrității.

„Schimbarea ANAF din temelii este un proces în curs, obligatoriu şi ireversibil. Această transformare este susținutǎ deja de accelerarea digitalizării ANAF, prin transferul de control în spațiul digital – acolo unde analiza de risc automatizată, bazată pe instrumente AI, este mai rapidă și obiectivă. Va fi mai simplu şi mai puțin costisitor sǎ prevenim, decât sǎ asistǎm la incidente precum cel de azi”, a mai scris Alexandru Nazare pe rețeaua de socializare.

Un inspector antifraudă din cadrul ANAF – Direcția Regională Antifraudă Fiscală București a fost plasat sub control judiciar după ce procurorii DNA l-au prins în flagrant primind 3.000 de lei mită de la administratoarea unei firme verificate.