Poliția din Tasmania: telefonul belgiencei dispărute a fost găsit la doi ani după dispariție

Poliția din Tasmania, Australia, a anunțat duminică că se va alătura unei operațiuni private de căutare a unei femei belgiene care a dispărut în sălbăticie în urmă cu mai bine de doi ani, după ce telefonul ei mobil a fost descoperit în sudul insulei.
Foto Pixabay
Laura Buciu
14 dec. 2025, 10:05, Știri externe

Prietenii și familia lui Celine Cremer au organizat în acest weekend o operațiune privată de căutare în zona împădurită din apropierea cascadei Philosopher Falls, unde ea a dispărut în iunie 2023. Mașina ei a fost găsită în apropiere de poliție câteva zile mai târziu, dar numeroasele operațiuni de căutare nu au reușit să găsească niciun indiciu despre ea, scrie Reuters.

Sâmbătă, într-o zonă cercetată anterior de autorități, echipa de căutare a găsit un telefon mobil care a fost confirmat ca aparținând lui Cremer și care va fi supus acum unei examinări criminalistice suplimentare, a declarat poliția din Tasmania într-un comunicat, adăugând că se alătură oficial eforturilor independente de căutare.

„Datele din telefon, precum și locul în care a fost găsit, susțin teoria noastră că Celine ar fi putut, folosind o aplicație de pe telefonul ei, să aleagă să părăsească traseul Philosopher Falls pentru a lua o rută mai directă înapoi la mașina ei, pe măsură ce se întuneca”, a declarat inspectorul Andrew Hanson.

„Bănuim că și-a scăpat telefonul și a continuat fără el, dezorientându-se în terenul dens”.

Australian Broadcasting Corporation a declarat că patru dintre prietenii lui Cremer au călătorit din Belgia pentru a se alătura eforturilor de căutare, care au început sâmbătă și se preconizează că vor dura cinci zile.

Cremer a fost văzută ultima dată pe 17 iunie 2023, iar prietenii ei au raportat dispariția ei nouă zile mai târziu. Poliția a declarat că condițiile meteorologice de iarnă din zilele de după dispariția ei nu erau propice supraviețuirii pe durata în care se crede că a fost expusă.

 

