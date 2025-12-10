Explozie de butelie la Aleșd: balcon prăbușit și o femeie rănită grav

O explozie de butelie care a zguduit un bloc din Aleșd a provocat prăbușirea unui balcon și rănirea gravă a unei femei.

Balcon prăbușit și victimă cu arsuri pe 40% din corp

Potrivit reprezentanților ISU Bihor, apelul a fost înregistrat marți seara, la ora 22:50. La fața locului au fost mobilizate rapid trei echipaje de pompieri din Aleșd, un echipaj CBRN de la Oradea, SMURD Terapie Intensivă Mobilă și o ambulanță SAJ.

La sosire, pompierii au găsit balconul unui apartament de la etajul 1 complet prăbușit. Pe balcon se afla în momentul exploziei o femeie, care a suferit arsuri pe 30–40% din suprafața corpului și multiple traumatisme.

Victima a primit îngrijiri medicale de urgență și a fost transportată la UPU Oradea.

Locatari evacuați, miros puternic de gaz pe casa scării

Din cauza mirosului intens de gaz, pompierii au ventilat casa scării și au evacuat 30 de locatari de la etajele 1 și 2, acțiune similară măsurilor luate în cazul exploziei din Rahova.

Echipajul CBRN a efectuat măsurători care au indicat ulterior absența altor acumulări de gaz, permițând întoarcerea locatarilor în apartamente.

Imobilul nu are structura afectată

Un specialist al Inspectoratului de Stat în Construcții a verificat zona afectată, concluzionând că structura de rezistență a clădirii nu a fost compromisă, spre deosebire de unele cazuri grave precum cel din Rahova, unde deflagrația a produs daune majore.

Cauza probabilă: acumulare de gaz și aprinderea luminii

Primele cercetări arată că explozia a fost provocată de o acumulare de gaz provenită de la butelie într-o bucătărie improvizată pe balcon. Deflagrația s-a produs în momentul în care femeia a aprins lumina.

Un caz similar a avut loc duminică dimineață, într-un bloc din Iași. În urma incidentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost găsit conștientă, cu arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor. Acesta a fost preluat de echipajul medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.