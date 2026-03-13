Ciprian Șerban, întrevedere cu noul ambasador al SUA în România. Care a fost agenda discuțiilor

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut o întrevedere, vineri, cu noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg.

Cei doi au discutat despre consolidarea parteneriatului strategic și extinderea cooperării economice, inclusiv despre creșterea investițiilor americane și dezvoltarea rolului strategic al Portului Constanța.

„Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelența Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral și prin extinderea cooperării economice. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, într-un context favorabil marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea la OCDE. De asemenea, în cadrul discuției, am reliefat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale”, a scris ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui Șerban, relevanța portului a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, acesta devenind un punct esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.

Importanța sa a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un pilon esențial pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice. Am reafirmat disponibilitatea pentru o colaborare strânsă cu partenerii americani, în vederea transformării acestui potențial în proiecte concrete și investiții cu impact pe termen lung”, a mai spus ministrul Transporturilor.

În ultimele zile, ambasadorul SUA în România a avut întrevederi și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan, dar și președintele Nicușor Dan. Darryl Nirenberg a preluat în data de 3 martie mandatul de ambasador al SUA în România.