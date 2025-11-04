România, promovată printr-un stand național la World Travel Market din Londra

Potrivit Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT), standul României, amplasat în zona dedicată Europei, are o suprafață de 304 metri pătrați și este deschis pe toate cele patru laturi, oferind vizitatorilor acces facil și o perspectivă completă asupra ofertei turistice naționale.

Alături de reprezentanții ministerului, vor participa 35 de co-expozanți: turoperatori, hoteluri, asociații de profil, organizații de management al destinației și autorități locale.

Programul de activități este structurat tematic, în acord cu interesul crescut al pieței internaționale pentru turismul cultural, city break-uri și segmentul MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Astfel, în cele trei zile, standul României va găzdui prezentări susținute de specialiști și reprezentanți ai industriei.

România va fi prezentă și pe scena TrendFest – amplasată în zona imersivă dedicată experimentării trendurilor de călătorie prin experiente interactive – cu un spectacol de dansuri populare oltenești, susținut de ansamblul Maria Tănase – Centrul județean de Cultură și Artă Dolj, menit să ofere publicului o incursiune autentică în tradițiile românești.

Pe întreaga durată a târgului, pe ecranele din stand vor rula videoclipurile de promovare aflate în patrimoniul MEDAT, create de jurnalistul britanic Charlie Ottley, dar și producția „România Atractivă”, un proiect al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, finanțat prin PNRR, care aduce în prim-plan o serie de obiective și experiențe gastronomice din 23 de județe ale țării. Fiecare co-expozant beneficiază, de asemenea, de un ecran propriu pentru materiale video de promovare.

WTM Londra este o platformă de întâlnire a cererii cu oferta de pe piața de turism, precum și un trend setter al dezvoltării și inovației tehnologice în domeniu. Ediția din 2025 înregistrează o creștere fără precedent, organizatorii anunțând o extindere a spațiului expozițional cu 25.000 mp și lansarea propriului canal de televiziune – WTM TV, dedicat promovării participanților.