Prima pagină » Economic » România și alte șase state, responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE

România și alte șase state, responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE

Cumpărăturile online continuă să crească în Uniunea Europeană, dar odată cu acestea și riscurile: magazine false, produse contrafăcute și escrocherii. România și alte șase țări membre sunt responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE.
România și alte șase state, responsabile de 90% din produsele contrafăcute reținute în UE
Cosmin Pirv
18 dec. 2025, 09:43, Economic

Potrivit Comisiei Europene, cumpărăturile online sunt în plină expansiune. Astfel, 77% dintre utilizatorii de internet din UE fac cumpărături online, conform statisticilor din 2024. procentul a crescut de la 69%, în 2014.

Reprezentanții Comisiei Europene în România atrag atenția într-o postare publicată joi pe Facebook că odată cu această creștere apar și riscurile. Magazinele false, produsele contrafăcute și escrocheriile sunt de asemenea în creștere.

Astfel, autoritățile vamale și de supraveghere din UE au reținut 112 milioane de produse contrafăcute, a căror valoare este estimată la 3,8 miliarde de euro.

Cele mai comune produse contrafăcute sunt îmbrăcămintea (17%), produsele de îngrijire personală (10%) și jucăriile (9%).

Conform sursei citate, șapte state membre au fost responsabile pentru 90% din produsele contrafăcute reținute în UE. Este vorba de România, Polonia, Italia, Olanda, Franța, Portugalia și Spania.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
Gandul
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Cancan
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
Libertatea
Zodia blestemată de rune chiar înainte de Crăciun. Mihai Voropchievici: „Vor primi vești grele”
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor